Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 10 giugno: Shauna si confida con Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 10 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 10 giugno, di Beautiful Shauna si confida con l’amica Quinn sul riavvicinamento tra Brooke e Ridge ora che Thomas è stato smascherato. Shauna è la misteriosa testimone che ha assistito al bacio tra Brooke e Bill senza che i due si rendessero conto di essere osservati. Quinn consiglia all’amica di sfruttare la situazione a proprio vantaggio per utilizzare dare una bella lezione a Brooke. Quinn vuole che Ridge veda il filmato per rendersi conto una volta per tutte di chi sia la donna che ha al proprio fianco. La Fulton, anche se particolarmente tentata, non vuole essere l’artefice della rottura della coppia: teme che rivelare il bacio tra Brooke e Bill non sia il modo migliore per avvicinarsi a Ridge.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 9 giugno: Bill ripensa al bacio con Brooke

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, adesso che finalmente Thomas è stato smascherato davanti a tutta la famiglia, Brooke può stare più tranquilla, dato che il giovane aveva cercato di distruggere la sua relazione con Ridge. Anche Shauna, con il supporto di Quinn che non ha mai avuto una grande stima nei confronti della Logan, aveva cercato di intromettersi nella vita matrimoniale del Forrester. Adesso per Brooke sembra essersi tutto risolto, ma in realtà non è così, perché la stessa è ignara del fatto di essere stata vista baciare Bill Spencer. La Logan dopo l’accaduto ha subito precisato a Bill che si è trattato di un momento di debolezza e che lei ama moltissimo sua marito Ridge. Anche se per Brooke la questione sembra chiusa, Bill continua a pensare a quel bacio, e annebbiato dal sentimento che prova per la sua ex, insiste affinché la donna dia una seconda possibilità alla loro storia d’amore.

