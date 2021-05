Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 10 maggio: Thomas sconvolge tutti ma…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 10 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 10 maggio, di Beautiful dopo aver atteso l’arrivo di Steffy e Liam, Thomas è pronto a sferrare l’attacco finale. Quando tutti gli invitati sono presenti in sala, il Forrester si inginocchia a terra ai piedi della modella e prende dalla sua tasca un anello di fidanzamento con il quale chiede alla ragazza di sposarlo. Tutta la sala è totalmente sorpresa da questa richiesta perché nessuno immaginava che lo stilista potesse spingersi a tanto. La più sorpresa di tutti è proprio la Buckingham che poi, con gli occhi lucidi per la felicità, accetta la proposta di matrimonio. Liam e Brooke vedono in questa mossa un ennesimo tentativo di provare a far breccia nel cuore di Hope, preoccupata per Douglas. In effetti il bambino prende molto male questo gesto e scappa via in camera sua, subito seguito dalla madre che tenta di consolarlo. Anche lei è molto contrariata, soprattutto perché pensava di avere più tempo a disposizione per abituare il bambino all’idea che suo padre potesse stare con un’altra donna.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Liam spiega a Steffy che non rinuncerà per nulla al mondo a prendere parte alla cena che Thomas ha organizzato quella sera perché è sicuro che suo fratello sta architettando qualcosa che coinvolgerà Beth. Lo Spencer aggiunge, poi, che sente molto la mancanza della Logan e della piccola Beth. Steffy è felice del fatto che il suo e marito stia a casa con lei e Kelly ma dice di capire perfettamente il suo stato d’animo e soprattutto percepisce che gli manca Hope. Per questo motivo acconsente di portarlo con lei alla cena del fratello, sperando che Thomas possa finalmente dimostrare a tutti che in realtà sta davvero cercando di superare la sua ossessione per la figlia di Brooke. Decidono quindi di lasciare Kelly con Amalia mentre Beth resterà con la zia Donna. Proprio Amelia, la babysitter della figlia di Steffy, resta molto male quando viene a sapere che l’evento al quale devono partecipare è legato alla nuova relazione di Thomas. La ragazza, infatti, confessa di avere da sempre una cotta proprio per il giovane stilista e di rammaricarsi moltissimo per il fatto di non potersi più giocare la sua chance.

Thomas sconvolge tutti con la sua proposta di matrimonio ma…

A casa di Eric, invece, Hope e Thomas sono intenti a preparare Douglas per la cena. Il bambino dice chiaramente di non voler scendere in soggiorno perché sognava di trascorrere la serata con la sua mamma, il suo papà e la piccola Beth. Thomas ne approfitta per farlo spaventare ancora di più, dicendogli che deve imparare ad accettare la presenza di Zoe perché sarà una persona molto importante per la loro vita. Poi va al piano di sotto lasciando Hope con il bambino, il quale le dice che, pur trovando la Buckingham simpatica, sogna comunque di vedere la sua mamma e il suo papà tornare insieme. La Logan prova a rassicurarlo dicendo che, anche se i suoi genitori non sono una coppia, lo ameranno comunque per tutta la vita, poi riesce a convincerlo a raggiungere gli altri in sala da pranzo. Proprio mentre stanno percorrendo la rampa di scale che li separa dal piano di sotto, Thomas con la coda dell’occhio li vede arrivare e per questo motivo bacia con passione Zoe, accertandosi che il bambino li guardi. Il piccolo resta davvero basito di questa scena e tutti gli adulti presenti se ne rendono conto. Poco prima Zoe aveva chiesto al suo nuovo compagno per quale motivo avesse organizzato quella serata così speciale e lo stilista le aveva assicurato che sarebbe stata una bella sorpresa.

