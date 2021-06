Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 11 giugno: Sally parla con il suo medico…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 11 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 11 giugno, di Beautiful la dottoressa Escobar convince Sally a rivelare il suo stato di salute a Wyatt, che è tornato al suo fianco proprio perché già a conoscenza della malattia della ex fidanzata. Sally prende coraggio e rivela a Wyatt di non avere ancora molto tempo da vivere. Dopo questa confessione, Wyatt le rivela di essere già a conoscenza di tutta le situazione e che è felice di poter trascorrere assieme a lei il tempo che le rimane.

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Shauna non sopporta che le cose tra Brooke e Ridge si stiano sistemando, e confidandosi con Quinn le mostra un video in cui Bill e Brooke si baciano appassionatamente. Quinn, non sopportando Brooke, cerca di spingere l’amica a rivelare quello che ha visto. Shauna, anche se molto tentata, non vuole essere la causa principale della rottura del matrimonio di Ridge e Brooke. La donna vorrebbe tanto avere accanto a se Forrester, ma non vuole essere considerata come un ripiego per un matrimonio fallito. Intanto Sally riceve inaspettatamente la visita della dottoressa Escobar, che suggerisce alla giovane di raccontare la verità a Wyatt.

