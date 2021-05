Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 11 maggio: Hope gelosa di Thomas?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 11 maggio

Nella puntata di oggi, martedì 11 maggio, di Beautiful Zoe è fra quelli più stupiti della proposta di matrimonio che ha ricevuto ma difende a spada tratta il suo rapporto con Thomas. In modo particolare lo fa nei confronti di Brooke che insiste nel consigliarle anche con una certa veemenza di non credere alle promesse d’amore dello stilista in quanto si tratta di una tattica per arrivare ad Hope. La modella molto contrariata le fa notare che non tutto il mondo gira intorno alla figlia. Il più sconvolto di tutti è però Douglas che non vuole assolutamente che il padre sposi la Buckingham, per questo implora Hope di decidere di tornare con il suo papà, così da essere una vera famiglia. Quando la Logan prova a rassicurarlo sul fatto che, qualunque cosa succeda, lei non lo abbandonerà mai, il bambino ribatte che anche sua mamma Caroline gli diceva sempre la stessa cosa e poi lo ha lasciato. Ridge ed Eric invitano Thomas a non essere troppo frettoloso nella decisione di sposarsi con Zoe ma il ragazzo si dice convinto di quello che fa.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, la serata organizzata da Thomas procede alla grande con l’arrivo di Steffy e Liam. Tutti si complimentano con Zoe per l’impegno che lo stilista ha messo nell’organizzare questa serata davvero speciale per la giovane. Ovviamente Brooke e Liam continuano ad essere convinti che si tratti solo di un piano strategico del giovane Forrester e provano a mettere in guardia sia Hope che Ridge, i quali però sembrano non voler vedere la realtà. In particolare la ragazza è molto preoccupata per Douglas che è davvero di cattivo umore e resiste a qualsiasi tentativo di Zoe di gentilezza nei suoi confronti. Anche Steffy, nonostante abbia cercato di rassicurare più volte lo Spencer sulle reali intenzioni di suo fratello, decide di affrontarlo e di chiedergli che cosa abbia in mente e quali siano i reali motivi per i quali ha organizzato questa serata. Lo stilista risponde con una sibillina spiegazione su quello che spera di avere nel suo futuro. A questo punto, dopo essersi accertato di avere tutta l’attenzione dei presenti ben fissa su di lui, chiede la parola e inizia a ringraziare i partecipanti per questa meravigliosa serata trascorsa in famiglia, in una casa dove scorre l’amore. Poi chiede a Zoe di andare accanto a lui perché ha una cosa da dire.

Thomas lascia tutti senza parole e…

Quando la modella si avvicina, Thomas si inginocchia ai suoi piedi e le mostra un enorme anello di diamanti, chiedendole se vuole diventare sua moglie. Tutti restano molto stupiti dal gesto e dalle parole e sono increduli e incapaci di dire nulla. Anche Zoe è molto sorpresa e risponde che non si aspettava una richiesta del genere e che prima di dargli la risposta che desidera, lo stilista deve fare una cosa per lei. Quando Thomas chiede di cosa si tratti, la modella spiega che ha percepito di piacergli, che con lei si sente a suo agio e si diverte, ma non ha mai sentito pronunciare dalle sue labbra quelle fatidiche e semplici tre parole: Zoe ti amo. Se lo stilista non sarà in grado di dirle quali sono i suoi sentimenti, lei non potrà accettare di diventare sua moglie. Questa risposta spiazza Thomas il quale non si aspettava tanta resistenza. Le spiega quindi di sentirsi molto ferito dalle vicende passate e per questo non riesce più ad aprirsi facilmente, ma i suoi sentimenti urlano di uscire allo scoperto. Poi, incalzato dalle richieste di Zoe, decide di accontentarla e le dice di amarla. A quel punto la modella accetta la proposta e i due si baciano con passione. Douglas, sentendo pronunciare dal padre la parola matrigna, scappa via disperato.

