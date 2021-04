Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Sally affronta Flo?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 12 aprile

Nella puntata di oggi, lunedì 12 aprile, di Beautful, Sally decide di affrontare Flo per dirle che non considera la sua relazione con Waytt chiusa e che farà di tutto per riaverlo nella sua vita. La Fulton, dal canto suo, cerca di far capire alla rivale che lo Spencer vuole una nuova vita con lei. Quando Quinn viene a sapere che il figlio ha finalmente lasciato la Spectra per tornare con Flo, è molto felice ma Waytt le confessa che qualcosa nel comportamento di Sally lo preoccupa e che pensa che la ragazza non stia bene, non solo moralmente ma anche fisicamente. Steffy, invece, nutre dei grandi sensi di colpa nei confronti di Hope e Liam. Il fratello se ne rende conto e cerca di farle capire che tutto quello che ha fatto, benché non sia stato proprio corretto, è in realtà necessario per lottare per ciò che desidera. La Forrester, però, si sente molto a disagio quando, di lì a poco, incontra Liam.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Waytt entra nell’ufficio di Sally e si stupisce molto della scena che si trova davanti: la fidanzata in lingerie che ha in programma una serata intima con lui. Per questo motivo si trova ancora più a disagio quando le deve dire il motivo per il quale intendeva parlarle. Non sapendo come iniziare il discorso, Waytt prende il discorso molto alla larga, dicendole che quella mattina è stato convocato da Katie in ufficio insieme ad altre persone e che fra queste c’era anche Flo. Poi le racconta che la moglie di sua padre ha indetto questa riunione proprio perché sentiva il bisogno di parlare con la Fulton, dopo il grande sacrificio che ha fatto donandole un rene. Inoltre sottolinea il bel gesto che la Logan ha fatto chiedendo a tutti di seguire il suo esempio e di provare a perdonarla per quello che ha fatto e per le colpe avute nel rapimento di Beth. Sally ascolta con attenzione ma non riesce a capire come tutto questo possa avere a che fare con lei e soprattutto con la loro relazione. A quel punto a Waytt non resta che dire tutto: la vicinanza con Flo gli ha fatto capire che lui ama ancora la Fulton ed è con lei che vuole costruirsi il suo futuro e vedere quale piega possa prendere il loro rapporto. Per Sally è davvero un duro colpo al cuore.

Brooke allo scontro con Shauna e Quinn ma…

Intanto a casa di Eric continua lo scontro fra Quinn, Brooke e Shauna. Nonostante il capostipite dei Forrester abbia provato a fare da paciere, le donne continuano a fronteggiarsi e Brooke insiste sul fatto che Eric dovrebbe cacciare la Fulton dalla sua casa ma anche mettere fine al suo matrimonio con Quinn, visto che la donna sta dimostrando di essere l’opportunista che ha sempre tentato di nascondere. Secondo la Logan, infatti, Eric negli ultimi anni si sta facendo sfruttare da persone come le due donne e come Thomas, che approfittano della sua bontà e della sua capacità di perdonare. Il Forrester, però, dice chiaramente che non intende porre fine al suo matrimonio e le invita a trovare un modo per andare d’accordo, tutto questo mentre le due minacciano di vendicarsi a vicenda. Più tardi Eric spiega alla moglie che lei e Brooke sono le due donne più importanti della sua vita e che quindi deve cercare di non dare alla Logan motivi per prendersela con lei. Brooke, invece, torna a casa sua e racconta alla sorella Katie tutto quello che è successo nel pomeriggio, attribuendo soprattutto alla Fuller la colpa di essere quella che, all’ombra di Shauna, trama per rovinare per sempre il suo matrimonio con Ridge. Katie sembra però scettica su questa interpretazione.

