Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 gennaio: Hope adotterà Douglas?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 12 GENNAIO

Nella puntata di oggi, martedì 12 gennaio, di Beautiful, Thomas è molto confuso perché rivedere Hope e trascorrere dei momenti con lei gli ha fatto tornare in mente tutti i turbamenti che aveva prima. Tuttavia riflette anche sul fatto che per suo figlio Douglas potrebbe essere la decisione migliore quella di restare con Hope, anche se non accetta il fatto che lei voglia stare con Liam. Hope, invece, si è mostrata molto accondiscendente nei suoi confronti perché pensa così di convincerlo a lasciarle Douglas e anche Brooke è dello stesso parere. Quando, però, Ridge viene a sapere quello che Brooke ha fatto, e che la moglie ha fatto trovare a Thomas i documenti pronti per l’adozione, va su tutte le furie e rimette in discussione il suo rapporto con la Logan perché pensa che la donna non dovrebbe essere così invadente in questioni che non riguardano la sua famiglia.

BEAUTIFUL DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope prova a convincere Thomas che la soluzione migliore per Douglas è quella di lasciare che lei lo adotti legalmente e che possa entrare a far parte della sua famiglia in modo stabile, per dargli tutta la stabilità e le attenzioni che le occorrono per crescere bene e diventare un bambino felice. Thomas, però, dopo qualche minuto inizia solo a pensare a quello che ha perso con Hope e al fatto di voler ritornare con lei. Poi le dice che ha bisogno di tempo per prendere una decisione così importante perché Douglas è la persona più importante della sua vita e il fatto che abbia deciso di lasciarlo per lungo tempo con lei non vuol dire che comunque non tenga a lui. La Logan prova a far leva sul fatto che per lungo tempo proprio il Forrester abbia provato a convincerla che poteva essere la madre ideale per Douglas e ora questa cosa è possibile semplicemente firmando i documenti dell’adozione. Hope mette in chiaro che sicuramente sono stati fatti tanti errori in passato e che la loro coppia non ha funzionato perché alla base non c’era l’amore ma ora è il momento di fare la scelta giusta e dare a Douglas la possibilità di una vita felice. Quando Hope afferma di amare il bambino proprio come se fosse sua madre e questa frase fa commuovere Thomas.

LIAM E BROOKE PARLANO DI DOUGLAS E LUI RIVELA..

Liam parla con Brooke della possibilità di adottare Douglas e non si sente pronto a fare un passo così grande. Lo Spencer è sicuramente d’accordo sul fatto che il bambino non debba stare in questo momento con Thomas perché il ragazzo non è in grado di fare il padre ma pensa che tutti abbiano necessità di una seconda opportunità perché anche suo padre Bill ha imparato ad essere un buon padre solo dopo molto tempo dalla sua nascita. Brooke, però, prova ad abbattere in modo anche aggressivo le sue titubanze dicendo che quando la situazione è difficile sono richieste soluzioni anche estreme per riuscire a risolverle.

Negli uffici della Forrester anche Ridge sta provando a convincere Steffy a dare una seconda opportunità a suo fratello perché Thomas sta facendo di tutto per rimettersi in carreggiata e riprendere in mano la sua vita. La figlia, però, si sente ancora molto ferita dal comportamento del fratello che ha distrutto il suo sogno d’amore di farsi una famiglia con Liam, Kelly e Phoebe. Poi aggiunge che, se Ridge non starà attento, anche il suo matrimonio è destinato a naufragare perché è ovvio che Brooke è molto determinata a tenere Thomas lontano dalla famiglia e dall’azienda e questa differenza di vedute fra loro due potrà essere la causa della fine della loro relazione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA