Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 giugno: Quinn, Shauna e quel bacio…

Nella puntata di oggi, sabato 12 giugno, di Beautiful, Shauna é decisa a non dire nulla a Ridge del video del bacio ma Quinn non è d’accordo e così riesce a fare una copia del filmato prima che la Fulton lo cancelli definitivamente dal suo cellulare. L’idea della donna è di utilizzare quel materiale per vendicarsi della Logan. Sally alla fine decide di raccontare a Waytt la verità sulle sue condizioni di salute ma il ragazzo non riesce a fingere bene di essere sorpreso e per questo la Spectra capisce che a rivelargli tutto deve averci già pensato Katie, venendo meno alla promessa che le aveva fatto. Intanto alcuni piccoli indizi fanno intuire che non era questo che la Dott.ssa Escobar voleva che la ragazza confessasse a tutti. Che cosa sta davvero nascondendo Sally?

Nelle ultime puntate di Beautiful, Sally sta vivendo stabilmente a casa di Waytt ma ancora non ha detto al ragazzo della sua malattia. Mentre lo Spencer cerca di coccolarla in tutti i modi, però, la Spectra inizia a manifestare i primi ed evidenti segni della sua patologia come i tremori alle mani. Waytt fa finta di non vederli e le chiede solo se va tutto bene ma la ragazza risponde che nulla potrebbe andare meglio. A stento, però, riesce a nascondere le numerose chiamate che la dottoressa che l’ha in cura le sta facendo. Quando finalmente il medico riesce a mettersi in contatto con lei, le dice di aver bisogno di parlarle immediatamente perché sta affrontando male la situazione e deve dire a tutti la verità sulle sue condizioni ma la Spectra risponde che nulla di quello che potrebbe dirle le interessa. Sally pensa così di essersi liberata per sempre di lei ma é solo un’illusione perché pochi minuti dopo sente bussare alla porta, va ad aprire e se la ritrova direttamente a casa. Katie é molto felice per il fatto che finalmente Sally non sia più sola e dice al marito che, nei momenti difficili della vita é importante avere accanto qualcuno che ti dia un appoggio, proprio come Bill ha fatto con lei durante l’attesa per il trapianto.

Brooke e Ridge hanno trascorso la notte insieme e ora sono molto felici perché finalmente sono tornati insieme. Il Forrester è al settimo cielo per aver recuperato il suo matrimonio e per celebrare l’occasione regala a sua moglie una cornice digitale, dicendole di aver inviato il link tramite mail a tutta la sua famiglia, così da consentire a chiunque di inviare le più belle foto che caratterizzano la loro relazione. Non immagina certo che questo gesto gli costerá molto caro. A casa Forrester, Shauna é andata a trovare Quinn perché ha bisogno di un consiglio: ha assistito a una scena che potrebbe rovinare il matrimonio di qualcuno e non sa se parlarne o meno. La moglie di Eric non capisce a che cosa si stia riferendo, quindi la Fulton le fa vedere il video: Brooke e Bill ripresi nel cottage, la notte prima delle nozze di Thomas, che si baciano appassionatamente. Quinn spinge l’amica a farlo vedere immediatamente a Ridge perché sa che il figliastro non potrà mai perdonare la moglie dopo una scena del genere e questo potrebbe dire per la Fultom avere con lui una seconda chance. Shauna, però, é molto indecisa sul comportamento più corretto da assumere. Più tardi in ufficio Katie va a trovare Brooke e capisce subito che la sorella é felice per il ritrovato accordo con Ridge e le fa i suoi complimenti perché si vede che l’amore che prova nei confronti del marito é cosí grande da superare tutti gli ostacoli.

