Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 maggio: Zoe è convinta che lei e Thomas..

Nella puntata di oggi, mercoledì 12 maggio, di Beautiful, Ridge sembra essersi convinto dopo le spiegazioni di su figlio e quindi è felice per l’imminente matrimonio dei due. Non è dello stesso parere Brooke che ha capito perfettamente come questa proposta di nozze non sia altro che un nuovo tentativo del figliastro di far breccia nel cuore di Hope. Quando, però, la Logan spiega la sua teoria al marito, non ha la reazione che spera anzi Ridge si infuria accusandola di negare l’evidenza e di non voler ammettere di aver sempre sbagliato nel giudizio su Thomas. Proprio lo stilista, sempre convinto di essere sulla strada giusta per arrivare a Hope, da un ulteriore scatto al suo piano e dice a Douglas che deve iniziare ad accettare l’idea che Zoe entrerà a far parte della sua vita e sarà per lui una seconda mamma. Zoe, in crisi per le parole di Brooke, prova a convincere sia lei che Liam del fatto che i sentimenti di Thomas nei suoi confronti sono sinceri e che il loro sarà un matrimonio felice.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, dopo che Zoe ha accettato la proposta di Thomas, lo stilista le mette l’anello al dito e tutti vanno a congratularsi con i futuri sposi. Ovviamente Liam e Brooke non credono assolutamente a questa improvvisa e del tutto inaspettata decisione di sposarsi e commentano fra di loro che si tratta dell’ennesima mossa del Forrester per far sentire in colpa Hope e convincerla a sposarlo per non far soffrire Douglas. Quinn si congratula con i fidanzati, pensando che è stata una mossa formidabile da parte di Thomas e anche Eric sembra felice, anche se poi lui e Ridge lo prendono in disparte per chiedergli se effettivamente ha capito l’importanza del gesto e si sente pronto a sposarsi. Thomas porta avanti la sua recita e dice che non vuole più che qualcuno metta in dubbio i suoi sentimenti per la modella. È vero, in passato ha avuto una certa ossessione nei confronti di Hope ma tutti hanno spinto affinché lui dimenticasse la ragazza e andasse avanti con la sua vita e, ora che lo sta facendo, vuole appoggio da parte della sua famiglia. Queste parole sembrano rassicurare i due e Thomas li lascia per andare a verificare le condizioni di suo figlio.

Douglas è scappato in camera e Hope l’ha seguito per accertarsi del suo umore. Il bambino è disperato perché dice di non volerla perdere come madre, visto che ha già perso Caroline e anche lei gli diceva sempre che non l’avrebbe mai abbandonato. Per questo motivo la prega di sposare il suo papà visto che non vuole Zoe come mamma. La Logan gli ricorda che lei e il suo papà hanno già provato ad essere sposati e purtroppo non ha funzionato ma lei resterà comunque la sua mamma, il discorso però non convince il bambino che la prega di cambiare idea. Brooke affronta Zoe e la invita con una certa decisione ad aprire finalmente gli occhi e a capire che questo matrimonio non ci sarà mai perché è solo una mossa di Thomas per far ingelosire Hope: la modella non ha notato che durante la proposta non guardava lei ma la Logan? La Buckingham è molto contrariata e ribatte che il suo fidanzato la ama davvero e che Brooke dovrebbe smetterla di pensare che tutto giri intorno ad Hope. Anche Liam prova a trovare una spalla in Steffy ma la ragazza, per quanto sia sorpresa per queste nozze improvvise, afferma di non poter sapere se il fratello stia fingendo o meno e lo stesso si può dire anche per lo Spencer che fino ad ora non ha trovato alcuna prova alle sue teorie.

