Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 marzo: Thomas non è un pericolo (forse)!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 12 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 12 marzo, di Beautiful, Ridge prova senza successo a convincere Brooke che Thomas non rappresenta più un pericolo per Hope. Il ragazzo, che ha sicuramente commesso molti errori in passato, ha capito i suoi sbagli e sta facendo di tutto per redimersi. Anche il fatto che ora stia frequentando Zoe è il chiaro segno che sta mettendo da parte la sua ossessione per Hope e quindi i due possono lavorare insieme senza alcun pericolo. Thomas, intanto, vuole raccontare a sua sorella che la sfida si farà e che sarà lui lo stilista che curerà la linea Hope For The Future. Si reca quindi nel suo ufficio ma trova la sorella che sta parlando con la modella dell’accordo segreto per il quale Zoe è potuta rientrare alla Forrester. Una volta rientrata a casa, Brooke riceve la visita di sua figlia che le racconta di aver accettato la collaborazione di Thomas. Nonostante Hope provi a rassicurarla, la Logan senior è molto preoccupata e non crede alla relazione appena nata fra il figliastro e la Buckingham.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy ricorda a Zoe per quale motivo ha accettato di riassumerla in azienda e le presenta quindi il conto, chiedendole maggiori dettagli su che cosa ci sia fra lei e Thomas. La modella è molto compiaciuta del fatto che il ragazzo l’abbia appena baciata in modo appassionato nel suo ufficio ma si rammarica del fatto che siano stati interrotti dall’arrivo di Hope. Ascoltando queste parole, per Steffy la situazione è abbastanza chiara, per cui invita la modella a riflettere sulla coincidenza degli eventi: il fratello la bacia proprio mentre sta per entrare in ufficio la donna che ha rappresentato la sua ossessione d’amore per tanto tempo. Non credendo alla casualità, Steffy le dice che è abbastanza evidente che si tratti di uno stratagemma messo in piedi dal fratello per riuscire ad attirare l’attenzione della Logan. Hope intanto dice a Liam che l’unica speranza per riuscire a salvare la sua collezione è quella di accettare l’aiuto di Thomas. Il compagno in un primo momento non è d’accordo, perché teme che lo stilista stia architettando qualcosa, ma Hope lo rassicura che tutto andrà bene e che il rapporto fra loro due sarà esclusivamente professionale. La ragazza chiama quindi Thomas e gli dice che accetta di affidargli la collezione e che ne parleranno il giorno dopo in ufficio.

Hope e Thomas a lavoro insieme?

Thomas è al settimo cielo perché il suo piano ha avuto successo e ora potrà trascorrere molto tempo accanto alla donna che ama. Quando viene raggiunto da Quinn, Thomas prova a chiedere informazioni su Shauna: riuscire ad allontanare Brooke da suo padre è il secondo passaggio del suo piano, per completare la sua felicità, e la Fulton potrebbe rappresentare una preziosa alleata. Intanto Brooke prova a convincere Ridge del fatto che suo figlio non è la persona che vuole far credere ma ha urgente bisogno di aiuto specialistico. Vorrebbe fargli leggere l’articolo nel quale si parla dei sintomi delle persone psicopatiche, nei quali rivede tanti atteggiamenti di Thomas, ma il marito non vuole sentire ragioni: ribatte alla donna che l’unico modo per riuscire a ritornare insieme e superare questo momento difficile passa dal perdono e dall’accettazione. Quindi rinnova a Brooke l’invito a fare un passo indietro e a smettersi di preoccuparsi per sua figlia. È evidente, ormai, che Thomas sta facendo di tutto per migliorarsi come uomo e la sua nascente relazione con Zoe è una prova evidente di questo sforzo. Brooke, però, è molto scettica anche su questa storia e pensa che sia l’ennesimo trucco del ragazzo per manipolare tutti.



