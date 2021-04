Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 13 aprile: Thomas consola Hope e…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 13 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 13 aprile, di Beautiful Thomas fa la parte dell’amico nei confronti di Hope e le dice che lui e Douglas faranno di tutto per stare al suo fianco in un momento così difficile. Poi ringrazia la ragazza per aver dato a Douglas e al suo benessere la priorità sulla sua relazione. Quinn pensa che Eric si sia talmente schierato dalla sua parte ma sta per restare molto sorpresa: il marito, infatti, le dice che è arrivato il momento che Shauna vada via perché non vuole che la sua presenza possa causare degli attriti con Brooke, visto che lui tiene molto alla donna e alla sua amicizia. Steffy si sente in colpa nei confronti di Liam e vorrebbe dirgli la verità ma viene bloccata dallo stesso Spencer che, ignorando cosa lei voglia dirgli, la invita a non essere rammaricata perché anche lui ha risposto al suo bacio e soprattutto entrambi erano ignari di quanto stava per succedere. Subito dopo Steffy viene raggiunta dal fratello che la sprona a tenere il segreto per sé, se desidera avere una possibilità con Liam per rimettere insieme la loro famiglia.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Quinn e Shauna commentano quello che è accaduto con Brooke: è soprattutto la Fuller che si lamenta per le intromissioni della sua rivale nella sua relazione con Eric. Promette però all’amica che non solo farà di tutto affinché lei e Ridge possano trascorrere più tempo insieme ma anche che la Logan si pentirà moltissimo di quello che ha osato fare. Più tardi Quinn riceve la visita di suo figlio Waytt che è venuto a raccontarle le ultime novità. Il ragazzo, però, nota subito che c’è qualcosa che non va nel comportamento della madre ma non riesce ad avere informazioni su che cosa sia successo perché Quinn lo incalza con le domande per scoprire che cosa voglia raccontarle: quando Waytt finalmente confessa che lui e Flo si sono rimessi insieme, la madre è al settimo cielo. Lo stesso non si può dire di Sally che decide di affrontare la sua rivale e si reca a casa della Fulton. Aggredisce subito la ragazza dicendole che il suo tentativo di rovinare la relazione con lo Spencer non andrà a buon fine e che non cambiano i loro progetti matrimoniali. Flo ribatte che in realtà questi progetti ormai sono solo un suo sogno perché Waytt ha chiaramente espresso il desiderio di stare con lei e rimettere in piedi la loro storia che affonda le radici nel passato.

Flo e Wyatt di nuovo insieme?

Brooke si confida con Katie su quanto è successo con la moglie di Eric e giura alla sorella che non avrà pace fino a quando Quinn non sarà duramente punita per tutto quello che ha fatto a le e al suo matrimonio. Intanto Thomas, altro acerrimo nemico della Logan, chiama sua sorella Steffy per sapere come vanno le cose con Liam. La ragazza conferma che in quel momento è con Liam e Kelly, da poco di ritorno dalla spiaggia, ma ammette di sentirsi molto a disagio con lo Spencer visto che è stata colpa sua se Hope lo ha lasciato. Il ragazzo, però, la invita ad evitare ogni senso di colpa perché ha solo fatto quello che farebbe qualsiasi donna che cerca di proteggere la sua famiglia. Più tardi Liam si confida proprio con Steffy dicendole che, anche se è felice di trascorrere del tempo con lei e la piccola, comunque sente molto la mancanza di Hope e non riesce ad accettare che la loro relazione sia finita a causa di un bacio improvviso. Anche Hope è molto triste e va a lavoro nella speranza di distrarsi ma incontra proprio Thomas che le dice di aver saputo di quello che è successo con Steffy e Liam e vuole commentare con lei gli avvenimenti.

