Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 13 marzo: Hope e Zoe allo scontro per Thomas?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 13 marzo

Nella puntata di oggi, sabato 13 marzo, di Beautiful, Zoe è molto felice perché pensa di essere davvero sul punto di conquistare il cuore di Thomas. Più di una persona, però, è scettica su questo improvviso interesse dello stilista nei suoi confronti. Oltre a Carter, l’avvocato dell’azienda, che è davvero incredulo quando vede la modella di nuovo alla Forrester, c’è anche Steffy molto scettica sulle intenzioni del fratello, tanto da non voler accettare i suoi ringraziamenti. Lo stesso pensa anche Brooke che è davvero incredula sul fatto che abbia voluto accettare di nuovo la modella in azienda. A quel punto, però, la ragazza decide di raccontare alla Logan i veri motivi per i quali la Buckingham è tornata al lavoro, illustrandole il piano di Liam. La stessa Hope non è convinta del grande interesse che lo stilista manifesta nei confronti della modella, così decide di affrontare Zoe per chiedere quale sia il vero rapporto che la lega allo stilista.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Ridge spiega a Brooke di sentire molto la sua mancanza e di pensare che l’unico modo che hanno per tornare indietro è quello di praticare il perdono. In particolare la Logan deve smetterla di essere ossessionata da Thomas, dargli una seconda opportunità e iniziare a credere alla sua buona volontà di voler cambiare. Proprio mentre stanno discutendo, però, Ridge riceve la chiamata del figlio che vuole comunicargli che Hope ha deciso di collaborare con lui alla sua collezione. La Logan non può credere alle sue orecchie e pensa che Thomas sia di nuovo riuscito a manipolare sua figlia. Al cottage Liam prova a raccontare a Hope i suoi sospetti su Thomas, preoccupato che la ragazza possa cedere di nuovo ai tranelli di del Forrester. La ragazza sa che si tratta di una persona pericolosa ma non vuole rinunciare alla sua collezione e teme che se non si affiderà all’estro dello stilista la Hope For The Future rischierà di essere cancellata. Nonostante questo, promette al compagno di essere molto vigile e di riuscire a riconoscere anche il minimo segnale di pericolo, in modo da poter scappare al primo accenno di comportamento fuori posto. Poi rassicura lo Spencer sul fatto di amare solo lui ma Liam continua ad essere molto preoccupato.

Zoe e Thomas sono davvero molto intimi?

Thomas invece è molto felice perché pensa di essere sul punto di riuscire ad ottenere quello che vuole e cioè l’amore di Hope. Per questo prima prova a rassicurare Brooke parlando a telefono con suo padre, poi decide di andare nell’ufficio di Steffy per riuscire a tirare anche sua sorella dalla sua parte, credendo ormai di essere a buon punto ora che l’ha già convinta a riprendere Zoe a lavorare in azienda. Ma proprio quando si avvicina al suo ufficio, trova la sorella che sta parlando con la modella. La Buckingham, in effetti, ha accettato l’invito di Steffy che ha voluto incontrarla per ribadirle in modo deciso che se ha accettato di farla tornare al lavoro è solo perché deve aiutare lei e Liam a capire se le intenzioni del fratello sono reali. Zoe afferma di non dimenticare che è quello il motivo per le quali le porte dell’azienda si sono spalancate di nuovo per lei ma si dice quasi sicura del fatto che l’interesse di Thomas sia sincero e che lui voglia davvero voltare pagina. Poi aggiunge che è certa anche del fatto che riuscirà a trovare le prove del fatto che Thomas non è più ossessionato da Hope. Steffy non aspetta altro: pensa lei stessa che suo fratello abbia molte qualità ma in passato ha commesso troppi sbagli e non pensa che possa davvero essere cambiato così tanto.





