Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 14 aprile: Brooke vince! Via Shauna…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 14 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 14 aprile, di Beautiful, Thomas arriva a casa di Steffy proprio quando la sorella sta per rivelare a Liam quello che è successo in occasione del bacio. Lo stilista ovviamente fa in modo che lo Spencer vada via, così da non sentire la confessione. Una volta rimasti da soli, poi, i due fratelli si scontrano: Steffy accusa Thomas di essere ancora ossessionato da Hope mentre il ragazzo si nasconde dietro la sua relazione con Zoe e dice di aver agito in questo modo solo per poter salvaguardare la sorella e sua figlia. Brooke, intanto, cerca di far ragionare la figlia e di convincerla a dare una seconda opportunità a Liam: non sa spiegarsi come ma è sicura che tutto sia stato causato in qualche modo da Thomas. Per questo invita Hope a non farsi manipolare più dallo stilista. Quinn deve comunicare a Shauna che non può più restare a casa loro perché Eric non vuole attriti con la Logan: nonostante la Fulton non si offende per questa decisione, la sua amica è comunque molto adirata con Brooke, colpevole di voler manipolare suo marito.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 13 aprile: Thomas consola Hope e...

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy è molto felice di trascorrere del tempo con Liam e Kelly e pensa con rammarico a quello che avrebbe potuto essere la sua famiglia. Lo Spencer, però, le confessa di sentire molto la mancanza di Hope e di Beth e di non riuscire ad accettare l’idea che tutto questo sia accaduto per colpa di un bacio. Questo fa sentire la giovane Forrester ancora più in colpa ma Liam se ne rende conto e cerca di rassicurarla sul fatto che il bacio che lei gli ha dato è stato ricambiato e soprattutto si è trattato di un gesto istintivo e non premeditato. Questo suo essere così comprensivo spinge di conseguenza Steffy a liberarsi la coscienza e così inizia a dirgli che ha qualcosa da confessare circa quel famoso bacio che non è andato proprio come lui immagina. Negli uffici della Forrester, Hope piange disperata e spiega a Thomas quello che è successo fra Liam e Steffy. Aggiunge poi che per nulla al mondo avrebbe rinunciato ad essere la madre di Douglas visto che il bambino non può soffrire per le decisioni degli adulti.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Sally affronta Flo?

Wyatt tra Flo e Sally ma…

A casa di Flo Sally sta marcando il suo territorio dicendo alla Fulton che lei non ha intenzione di farsi da parte. Secondo la bella stilista, lo Spencer sta tentennando sul loro matrimonio solo perché è rimasto turbato dal suo lapsus nel chiamarlo con il nome di Liam. Flo, invece, ribatte che dovrebbe lasciare a Waytt la possibilità di scegliere con chi desidera stare. Mentre le due litigano, la Spectra ha un malore ed è la stessa Fulton a preoccuparsi delle sue condizioni di salute e ha portarle un bicchiere d’acqua. Ciò non ferma Sally dal ribadire che si tratta solo di una battuta d’arresto ma che il matrimonio fra lei e Waytt ci sarà. Quinn è incredula dal racconto del figlio: Sally non ha accettato la fine della loro relazione e ha detto che farà qualsiasi cosa per non perderlo. La moglie di Eric pensa che Waytt sia stato troppo poco incisivo e lo invita a riparlarle nuovamente per mettere in chiaro le cose. Più tardi la Fuller vive un momento difficile perché deve parlare con suo marito Eric che ha preso una decisione in relazione al suo litigio con Brooke: per evitare altre questioni, chiede alla moglie di dire alla sua amica Shauna che deve lasciare il cottage e trovare un altro posto dove stare. Nonostante le proteste di Quinn, la donna si trova costretta a parlare con la sua ospite.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni oggi, 10 aprile: Sally versione hot scaricata da Wyatt!

© RIPRODUZIONE RISERVATA