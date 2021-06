Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 14 giugno: Sally non è malata!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 14 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 14 giugno, di “Beautiful” Eric è felice perché pensa che nella sua famiglia sia finalmente tornata l’armonia e che sua moglie appoggi la decisione di Ridge e Brooke di tornare insieme. Non immagina proprio che Quinn sta organizzando qualcosa che sconvolgerà tutti. A fatica Wyatt riesce a convincere Sally che non ha deciso di starle vicino perché prova pena ma perché la ama. Quando però il ragazzo va via e la Spectra resta da sola con la dottoressa Escobar, da una conversazione fra le due si intuisce che Sally non è malata. Si tratta, quindi, solo di un inganno organizzato dalla Spectra con l’aiuto della sua vecchia amica per riuscire a non farsi lasciare da Wyatt, innamorato di Flo. La Escobar, però, non se la sente più di portare avanti l’inganno e vorrebbe raccontare tutta la verità…

Nelle precedenti puntate della soap opera statunitense “Beautiful” Shauna dice a Quinn di non voler far vedere a Ridge il video del bacio fra Brook e Bill Spencer. Non sa neanche lei perché ha girato quel filmato ma ora ha capito che non intende essere la donna che rovinerà un matrimonio. Per quanto sia molto innamorata di Ridge e desideri stare con lui, non lo farà attraverso un sotterfugio. Così decide di cancellare dal suo cellulare il video ma la Fuller, con uno stratagemma, riesce a inviarne una copia sul suo telefono senza che l’amica se ne renda conto. Più tardi la Fulton torna a casa da sua figlia e cerca di consolare Flo che è molto triste perché non può vedere Wyatt. La ragazza sa che la scelta che hanno fatto è quella più giusta, non solo per Sally ma anche per lo stesso Wyatt che non si sarebbe mai perdonato di averla lasciata da sola in un momento così difficile. Shauna prova a rassicurarla dicendole che sarà solo per poco tempo.

La dottoressa Escobar ha raggiunto Sally a casa di Wyatt per cercare di convincerla a farsi aiutare ma purtroppo la Spectra non vuole sentire ragioni. Per questo motivo fra le due scoppia un violento litigio e le loro urla giungono fino a Wyatt che è appena tornato a casa dal lavoro. A questo punto Sally è costretta a confessare tutto allo Spencer ma quando gli confessa di essere gravemente malata si accorge che il ragazzo non è affatto stupito. Capisce quindi che Wyatt sa già tutto e l’unica che può averglielo detto è Katie. Il ragazzo la prega di non arrabbiarsi perché lo ha fatto solo per il suo bene, perché era preoccupata per lei e no voleva che fosse sola in un momento così delicato. Sally però è davvero infuriata perché l’ultima cosa che desiderava era suscitare la pietà degli altri. Brooke intanto è molto felice per la riappacificazione con Ridge ma allo stesso tempo non riesce a dimenticare il bacio che si è scambiata con Bill Spencer. Non immagina che proprio in quel momento Quinn sta parlando con Ridge, dopo aver saputo del tradimento di sua moglie.

