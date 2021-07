Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 14 luglio: Flo affronta Sally!

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 14 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 14 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Wyatt va alla Forrester e trova Quinn e Katie alle quali racconta di aver chiesto a Sally di lasciare casa sua. Il ragazzo chiede poi l’aiuto delle due donne per trovare una struttura medica che sia in grado di ospitare Sally, visto che le sue condizioni di salute sembrano peggiorare rapidamente, di giorno in giorno. Dopo aver scoperto che la Spectra in realtà non è sul punto di morire, Flo corre a casa di Wyatt per parlare con il fidanzato ma trova solo Sally. Così decide di affrontarla cercando di farle confessare di non essere mai stata malata ma di aver finto per poter avere una scusa per trascorrere più tempo con Wyatt. Non sapendo che la sua rivale ha scoperto la verità, la Spectra continua a recitare la parte della malata terminale.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 13 luglio: Flo scopre la verità su Sally

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Flo si reca ancora dalla Dott.ssa Escobar e continua a farle domande sulle reali condizioni di salute di Sally. Il medico, però, si appella al rispetto della privacy dei malati. Quando però la Fulton si fa più esplicita e le chiede se esiste qualche legame fra lei e la Spectra visto che entrambe sono interessate al mondo della moda, il medico nega tutto e poi lascia per un’emergenza. Flo, rimasta sola, si avvicina al computer della Escobar e digita il nome di Sally. Quando le appare la cartella clinica della paziente, Flo scopre che le analisi della Spectra sono perfette e non ha nessuna malattia. Negli uffici della Forrester, Katie e Quinn discutono sulle condizioni di salute di Sally e sul fatto che Wyatt si sia dimostrato così comprensivo nei confronti della donna, tanto da ospitarla a casa sua per far sì che non trascorra da sola gli ultimi giorni di vita. La Fuller è molto fiera di suo figlio anche se non nasconde la sua antipatia nei confronti della stilista.

Wyatt è riuscito a dire a Sally che deve lasciare casa sua. Sally gli dice che il giorno dopo lascerà casa sua ma non è intenzionata a farsi ricoverare in una clinica specializzata. Chiede al ragazzo di prometterle che, quando sarà morta, lui non dimenticherà mai tutto quello che di bello c’è stato fra loro, le risate e la complicità. Poi aggiunge di essere sicura che, se non fosse stato per l’arrivo di Flo a Los Angeles, sicuramente loro due starebbero ancora insieme. Sally gli chiede di far sì che Flo non si metta fra di loro negli ultimi giorni che le rimangono: vuole andarsene stringendo fra le sue mani quelle del suo ex fidanzato.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 12 luglio: Flo affronta ancora PennyBeautiful/ Anticipazioni puntata 10 luglio: confronto tra Brooke e Ridge

© RIPRODUZIONE RISERVATA