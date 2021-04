Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 15 aprile: Sally sta male?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 15 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 15 aprile, di Beautiful, Quinn non si rassegna al fatto che Shauna sia stata cacciata da Brooke e che la Logan voglia fare in modo che Eric la lasci, quindi parla con Ridge chiedendogli di parlare con sua moglie per far sì che la smetta di mirare le fondamenta del suo matrimonio. Anche Eric ha un confronto con Brooke per dirle che Shauna non vive più a casa sua ma alla Logan questo non basta e invita il suo ex marito a mandare via di casa anche sua moglie Quinn. Waytt racconta a Flo quello che è successo con Sally quando ha provato a dirle che non voleva più portare avanti il fidanzamento ma che era interessato a rimettere in piedi il suo rapporto con la Fulton. Anche Flo ricambia la confidenza, parlando del malore che la Spectra ha avuto a casa sua. Anche Steffy è preoccupata per la sua stilista e la vede sempre più strana e distratta, per questo motivo decide di parlarle per risolvere la situazione.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Quinn confida a Shauna la sua rabbia nei confronti di Brooke che ha osato venire a casa sua per dire a suo marito di lasciarla e di cacciare via la Fulton. Proprio l’amica, però, cerca di gettare acqua sul fuoco e di evitare che i rapporti si inaspriscano ancora di più, invitando la Fuller a non dare troppo peso alle parole di Brooke. Proprio quando sta per calmare Quinn, però, arriva Eric che chiede di poter parlare da solo con sua moglie. Il Forrester spiega alla donna che è arrivato il momento che la Fulton torni a casa sua e che l’ospitalità che le è stata data fino ad ora cessi immediatamente. Quinn prova a convincerlo del contrario ma Eric le spiega le sue motivazioni: non ha intenzione di creare altre tensioni con Brooke e per questo non devono dare modo, con il loro comportamento, di allontanare Ridge e sua moglie. Il matrimonio di suo figlio è molto importante per Eric e non vuole assolutamente comprometterlo in alcun modo per cui è meglio non dare occasioni a Ridge di poter incontrare frequentemente la Fulton. Nonostante le rimostranze di Quinn, il capostipite dei Forrester non vuole sentire ragioni e chiede alla moglie di occuparsene il prima possibile. Quando resta sola, Quinn inizia a pensare a come potersi vendicare della Logan, visto che ha capito che non può contrastare la volontà del marito.

Thomas e Steffy allo scontro per Hope e Liam?

Steffy sta per dire a Liam che il bacio è stato non volontario ma invogliato dalla telefonata di Thomas ma, proprio quando si è decisa a parlare, entra proprio il fratello che prende in mano la situazione e dice a Liam che gli dirà tutta la verità. Peccato che la sua versione non coincida con i fatti reali e, quando gli dice che dovrebbe stare con Hope ma con Steffy e la loro bambina, Liam va su tutte le furie e va via per non litigare. Rimasti da soli, lo stilista incita la sorella a tenere il segreto per non rovinare il futuro della sua famiglia mentre Steffy ribatte che è evidente che lui non sta facendo tutto questo per proteggere sua sorella ma solo perché vuole che Hope sia libera per poterla avere tutta per sé. Brooke, invece, cerca di convincere Hope che deve capire che Thomas sta facendo di tutto per manipolarla e rovinare il suo rapporto con Liam, anche se la figlia difende lo stilista dicendo che non è colpevole in alcun modo di quello che è accaduto fra Steffy e Liam. Lo Spencer, invece, racconta a suo padre tutto quello che è successo negli ultimi giorni e Bill lo sorprende con un consiglio che non si aspetta: lo invita infatti a mettere da parte Hope per crearsi una vita insieme a Steffy, la donna veramente adatta a lui.

