Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 15 febbraio: Thomas torna all’attacco…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 15 febbraio

Nella puntata di oggi, lunedì 15 febbraio, di Beautiful, Hope e Thomas annunciano a Douglas che da quel momento in poi la Logan sarà legalmente la sua mamma. Mentre Hope è felice perché pensa che questo sia l’inizio di una nuova vita familiare insieme al bimbo, a Liam e a Beth, Thomas invece ritiene che questo possa essere il primo passo verso un futuro con la ragazza, spianando così la strada per sua sorella Steffy che spera sempre di riconquistare Liam. Proprio Steffy, però, decide di affrontare suo fratello e dirgli cosa pensa sul serio di lui e delle sue strategie. Ridge non riesce ad accettare il fatto che la moglie gli abbia mentito e che non riesca ad accettare di perdonare suo figlio, proprio lei che più di una volta è stata perdonata dalla famiglia Forrester per tutte le brutte azioni commesse. Per questo motivo non riesce più ad immaginare il suo futuro insieme alla Logan e pensa che la loro storia sia giunta al capolinea. Hope racconta a Liam di ciò che è accaduto con Thomas.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, dopo la fine della puntata Thomas dice a Hope che non si opporrà all’adozione di Douglas da parte della ragazza e le dice che questo fatto può essere l’inizio di una nuova famiglia. Il bambino, infatti, ha bisogno della sua mamma adottiva, almeno quanto lui stesso ha bisogno della sua presenza nelle loro vite. Più tardi Thomas raggiunge casa di sua sorella Steffy, che pure l’aveva cercato in continuazione. Il ragazzo è evidentemente di ottimo umore perché pensa di essere ad un passo dal riconquistare Hope e per questo motivo è molto disponibile anche nei confronti di sua sorella, ben sapendo che lo biasimerà per il suo comportamento. Dice, quindi, a Steffy che da quel momento in poi i rapporti tra lui e Hope cambieranno radicalmente perché finalmente la ragazza ha capito che anche le persone migliori possono essere spinte dalle circostanze a mentire e mantenere un segreto. Steffy non capisce che cosa voglia dire il fratello e per questo gli chiede di spiegarle meglio che cosa ha combinato questa volta: Thomas non si sottrae e si accomoda felice sul divano. Intanto Hope entra nella stanza di Douglas che sta dormendo felice e così immagina il futuro che da quel momento in poi aspetta lei, Liam e la piccola Beth che finalmente hanno potuto completare la loro famiglia con l’ingresso del bambino.

Ridge è sconvolto dopo le rivelazioni di Hope e…

Hope continua a spiegare gli eventi che hanno portato a farle credere che Thomas fosse morto ma Ridge è concentrato su un unico pensiero: sua moglie, la donna che ha sposato e che dovrebbe essere sempre al suo fianco, ha taciuto la presunta morte del figliastro pur di proteggere sua figlia e mettendo da parte il diritto di suo marito a conoscere la verità. Brooke prova a giustificarsi dicendo che lei e sua figlia volevano dire la verità ma avevano bisogno solo di più tempo per riuscire a trovare il modo migliore per comunicare la notizia, ma il Forrester è molto scettico, visto che comunque la moglie aveva però trovato il tempo per raccontargli della tentata violenza di Thomas, omettendo che pensava fosse morto. Brooke ribadisce che forse è vero che con il ragazzo non ci sono rapporti idilliaci da un po’ di tempo ma questo non vuol dire che gli augurerebbe di stare male o di morire. Proprio su questo punto il Forrester si dice scettico: ormai non riconosce più sua moglie e non riesce a capire se lei mente oppure è sincera quando fa certe affermazioni. La Logan non sa più come cercare di convincerlo che non aveva intenzione di mantenergli un segreto di questo tipo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA