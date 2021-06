Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 15 giugno: il piano di Quinn contro Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 15 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 15 giugno, della soap opera “Beautiful” Donna sta organizzando una festa per celebrare la pace fatta fra sua sorella e il marito e così si reca a casa di Brooke per gli ultimi preparativi. Con grande stupore si rende conto che nella cornice digitale c’è un video che ritrae un bacio fra Brooke e Bill, quindi avverte subito la sorella. Wyatt racconta a Katie e Flo degli ultimi sviluppi con Sally e si dice convinto che le sue condizioni di salute stiano peggiorando. In realtà Sally non è affatto malata ma ha messo in piedi questa sceneggiata per convincere Wyatt a tornare con lei. Ad aiutarla nel suo piano c’è la Dottoressa Escobar, una sua amica di infanzia che si è prestata all’inganno in cambio della promessa di poter entrare nel mondo della moda. Il piano era quello di confessare presto a tutti la verità ma ora che Sally ha saputo che Wyatt e Flo non si sono lasciati sul serio, vuole andare avanti.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 14 giugno: Sally non è malata!

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Sally è sconvolta perché pensa che Wyatt abbia deciso di tornare con lei solo perché, ha saputo da Katie della sua malattia. Wyatt tenta di rassicurarla, dicendole che non c’è altro posto dove vorrebbe stare perché soffre all’idea che lei possa trascorrere da sola gli ultimi giorni di vita. La ragazza fa qualche domanda a Wyatt e capisce che in realtà lui e Flo non si sono mai lasciati e che si è trattato solo di uno stratagemma per convincerla a trasferirsi nella casa sul mare. Per tutti questi motivi, Sally dice di volersene immediatamente andare per non suscitare ancora di più la pietà di Wyatt ma proprio mentre sta salendo i gradini che la separano dalla porta, ha un malore e cade a terra. Wyatt ribadisce che non andrà da nessuna parte e che si prenderà cura di lei fino alla fine, così Sally cede e acconsente. Proprio in quegli stessi istanti, Flo sta raccontando a sua madre di quanto le pesi stare lontana da Wyatt ma di essere sicura di aver fatto la scelta giusta: non ha alcun timore perché si fida del fidanzato.

Beautiful/ Anticipazioni puntate 13 e 12 giugno: Sally e Wyatti sinceri..

Quinn prova a convincere Ridge che è meglio non fidarsi di Brooke perché non è la donna che vuol far credere a tutti ma ovviamente l’uomo è molto felice di aver salvato il suo matrimonio, quindi non dà ascolto alle sue parole. Brooke, invece, racconta ad Eric della ritrovata armonia con il marito e lo ringrazia per tutto l’appoggio che le ha sempre dato, augurandosi che sua moglie Quinn non si intrometta nuovamente nella sua relazione per fare spazio a Shauna. Il capostipite dei Forrester, però, è convinto che la moglie sia una grande sostenitrice del rapporto fra Brooke e Ridge e la rassicura sul fatto che non costituirà un pericolo per loro. Quando più tardi Eric torna a casa e racconta alla moglie di questa conversazione, Quinn ha un’idea davvero crudele: agendo di nascosto, utilizza il link inviato a tutti da Ridge per caricare sulla cornice digitale il video che immortala il bacio fra Brooke e Bill Spencer. In questo modo, insieme a tutte le foto della coppia che sono state caricate dai familiari, sarà visibile anche il filmato girato da Shauna che sicuramente porterà a una frattura insanabile fra Brooke e Ridge.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 11 giugno: Sally parla con il suo medico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA