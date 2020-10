Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 15 ottobre: Reese in manette?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 15 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, giovedì 15 ottobre, di Beautiful, Ridge riesce ad ottenere un’importante informazione: il dottore Reese Buckingham è stato arrestato. Ora è arrivato il momento di punire anche le altre persone che sono state coinvolte in questo imbroglio per cui il Forrester e sua moglie Brooke convocano sia Zoe che Xander, che è ritornato in fretta e furia da Londra per stare accanto alla ragazza che ama anche se l’ha lasciata. I due vengono quindi licenziati in tronco, non potendo punirli dal punto di vista penale: per i due fidanzati l’avventura nel mondo della moda e a Los Angeles si è definitivamente conclusa. L’Avant, però, non vuole andare via senza aver raccontato la sua versione della storia e così inizia a spiegare di aver provato più volte a raccontare tutto a Hope, soprattutto dopo di aver scoperto che Thomas ha ucciso Emma, ma di aver deciso di fuggire via dopo le minacce di morte del ragazzo. Ridge è davvero sconvolto dalle parole che sente.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope è felice perché finalmente può stringere fra le braccia la piccola Beth, così lei e Liam decidono di presentare a tutti la bambina. Le donne Logan sono felicissime dell’ingresso della piccola nel loro clan e soprattutto del fatto che Hope e Liam siano finalmente liberi di vivere la loro vita insieme, come una vera famiglia. Liam, però, non la smette di ringraziare Douglas perché è stato solo per merito suo che la verità è venuta finalmente a galla perché il bambino si è messo contro il padre e ha combattuto contro lo scetticismo di tutti. Douglas è molto compiaciuto di questo ma teme che il padre sia arrabbiato con lui e per questo è un po’ triste: Ridge, però, lo rassicura immediatamente sul fatto che sono tutti fieri di loro e che non deve preoccuparsi per suo padre perché tutti lo proteggeranno. Intanto Thomas è a casa di Vinny ed è chiaramente in uno stato alterato. Dice all’amico che farà di tutto per riavere sua moglie perché nessuno ha mai amato Hope come l’ha amata lui e Liam non la convincerà a tornare insieme perché anche la Logan ricambia i sentimenti che Thomas prova per lei.

Vinny prova a far ragionare l’amico, dicendo che si è intromesso troppo nella vita della donna ed è ovvio che la ragazza ora non si fidi più di lui. Thomas, però, aggredisce anche lui dicendogli che deve solo trovare il modo di incontrare la moglie per rimettere tutto a posto. Poi si lamenta del fatto che il padre lo stia cercando solo per sgridarlo ma che non è mai stato davvero al suo fianco. Ridge, invece, è molto preoccupato per il figlio e cerca di capire quali siano le motivazioni che lo hanno spinto a comportarsi così. Però non può fare a meno di dare ragione a sua moglie Brooke che ha sempre pensato che Thomas avesse qualcosa di strano. Il giorno dopo, insieme a Brooke, si reca negli uffici della Forrester per incontrare Zoe, Shauna e Flo e prendere le decisioni del caso. Anche per Liam, Hope e Beth è un giorno importante perché è il primo che affrontano come una famiglia. Mentre sono nel cottage ricevono la visita di Katie, Bill e Will che hanno portato un regalo per la piccola Beth perché sono venuti a conoscere la nuova arrivata. Bill ha portato in regalo alla nipotina un enorme orso rosa e non vede l’ora di dire a suo figlio che è felice che abbia ritrovato la sua bambina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA