Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 16 aprile: Brooke e Quinn allo scontro!

Nella puntata di oggi, venerdì 16 aprile, di Beautiful, Sally è preoccupata per le considerazioni che le ha fatto Steffy e per le sue condizioni di salute e quindi decide di andare in ospedale per farsi visitare da un medico. Ridge, preoccupata per il racconto di Quinn, si confida con Steffy e le dice che teme per sua moglie visto che è convinto che la Logan abbia ingaggiato una guerra con Quinn. L’uomo ignora che proprio in quel momento sua moglie si sta di nuovo scontrando con la Fuller: Brooke non ha intenzione di cedere dai suoi propositi e le dice apertamente che non ha messo da parte l’idea di convincere Eric a liberarsi di lei. Quinn, dal canto suo, la invita a non sfidarla perché farà di tutto non solo per salvare il suo matrimonio ma anche per vendicarsi delle sue continue ingerenze: la matrona di casa Forrester ormai è lei e Brooke può solo accettare questa idea e farsi da parte.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Quinn invita Shauna a prendere il caffè con lei perché deve comunicarle la decisione di Eric e cioè che la Fulton deve lasciare la depandace per non creare ulteriori tensioni con Brooke. In realtà non riesce a dirglielo perché è la stessa Shauna che le comunica che ha deciso di tornare a vivere a casa di Flo per non creare problemi al suo matrimonio con Eric. Quinn è estremamente dispiaciuta ma giura alla sua amica che riuscirà a vendicarsi di Brooke. Infatti subito dopo si reca alla Forrester e va nell’ufficio di Ridge per parlare con il figliastro. Gli racconta di tutto quello che è successo con sua moglie il giorno prima e di come la Logan si sia scagliata contro la Fulton, costringendo suo marito a mandarla via. Per tutti questi motivi, prega Ridge di parlare con Brooke per convincerla a non intromettersi mai più nel suo matrimonio, altrimenti le conseguenze saranno molto gravi perché chi si mette contro di lei è destinato sempre a soccombere. Brooke, però, dal canto suo non ha intenzione di cedere ed è quello che racconta anche a sua figlia, invitandola a non permettere che donne come Shauna o Steffy possano mettersi in mezzo alle loro storie d’amore: lei combatterà contro Quinn per salvare il suo matrimonio e lo stesso dovrebbe fare sua figlia, impedendo a gente come Thomas e Steffy di rovinarle la vita.

Più tardi Eric fa visita a Brooke a casa sua per dirle che avrà tutto l’appoggio che le serve per aggiustare le cose con Ridge. Proprio per questo motivo, la Logan non dovrà più preoccuparsi di Shauna visto che lui stesso ha provveduto a chiedere alla donna di andare via dal cottage. Negli uffici della casa di moda, Steffy incontra Sally che sta dando segno di grande difficoltà, nel lavoro e nella sua vita privata. Nonostante la Spectra faccia di tutto per minimizzare il brutto periodo, la Forerster le consiglia di prendersi un momento per rasserenarsi e magari consultare un medico. Flo invece è passata alla Spencer per salutare Waytt e gli racconta le ultime novità. Innanzitutto sua madre è tornata a vivere a casa con lei perché ha avuto un momento di tenerezza e intimità con Ridge e Brooke non ha preso bene la cosa, tanto da spingere Eric a chiederle di lasciare libera la depandance. Poi inevitabilmente il racconto vira su Sally e sulla sua reazione dopo aver saputo dal fidanzato che non vuole portare avanti la loro storia. Waytt ribadisce a Flo che vuole dividere la sua vita con lei ma che deve trovare il modo di farle accettare la cosa con dolcezza perché, nonostante non la ami più, le vuole molto bene e non intende farla soffrire.

