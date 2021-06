Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 16 giugno: Flo vuole parlare con Sally

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 16 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 giugno, della soap opera “Beautiful” Donna chiede spiegazioni alla sorella Brooke sul video che ha visto di lei e Bill. Brooke prova a giustificarsi ma viene duramente ripresa da Donna che teme la reazione di Katie se venisse a scoprire l’ennesimo tradimento del marito, ancora una volta con Brooke. Quinn viene a sapere da Shauna che ha deciso di tornare a vivere a Las Vegas, visto che pensa di non avere più nulla da fare a Los Angeles, ora che Ridge è tornato con sua moglie. La Fuller, però, invita l’amica ad aspettare perché potrebbero esserci grandi novità. Flo decide di andare a parlare con Sally, con l’intenzione di darle il suo supporto, ma Katie non è d’accordo con questa decisione perché pensa che la Spectra potrebbe reagire male, anche se ormai sa che Wyatt e Flo in realtà non si sono lasciati e torneranno presto insieme…

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Wyatt riesce a fatica a convincere Sally che, anche se le ha mentito sulle motivazioni che lo hanno spinto a ricominciare una relazione con lei, non c’è altro posto dove vorrebbe stare. Fino all’ultimo dei suoi giorni, quindi, lui le resterà accanto per non lasciarla sola in una situazione così difficile. Poi si rivolge alla Dottoressa Escobar, incitandola a convincere la Spectra a cambiare atteggiamento rispetto alla sua malattia e a come affrontarla. Il medico afferma di essere venuta a trovarla proprio per questo motivo e lo invita a restare per ascoltare quello che ha da dire ma Sally si oppone e dice di voler parlare con il medico in via confidenziale. Quando Wyatt va via, fra le due donne scoppia un violento litigio. Si viene a scoprire, quindi, che Sally ha mentito perché in realtà non è in pericolo di vita ma ha finto solo per riuscire a riavere Wyatt nella sua vita. In questo suo piano è stata aiutata dalla Dottoressa Escobar che in realtà è una sua amica di infanzia, da sempre con il sogno di riuscire a lavorare nel mondo della moda. La Spectra le ha quindi promesso un aiuto per lavorare alla Forrester in cambio di un piccolo aiuto per far credere a Katie di essere gravemente malata. Sally sapeva che la donna ne avrebbe parlato con Wyatt.

Più tardi Wyatt raggiunge Flo, Bill e Katie in ufficio e racconta le ultime novità. Mentre tutti si preoccupano per la Spectra, però, alla Fulton c’è qualcosa che non torna e ripensa a quanto il fidanzato le ha detto. Ridge e Brooke sono a casa della donna e festeggiano la loro ritrovata unione. Ridge vorrebbe trascorrere con la moglie qualche momento di intimità ma Brooke ha una brutta notizia da dargli: sta per arrivare Donna perché ha deciso di organizzare una festa per loro. Donna nota subito la nuova cornice digitale che si trova alle spalle degli sposi e che trasmette le immagini più significative della loro storia insieme. Mentre parlano, però, Donna si accorge che fra le bellissime foto di Ridge e Brooke compare un video che immortala la Logan mentre bacia con passione Bill al cottage.

