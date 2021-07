Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 16 luglio: Flo colpita alla testa da Penny

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 16 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 16 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Flo vuole raccontare a Wyatt tutta la verità sull’inganno di Sally. La Spectra, per difendersi, rinfaccia alla rivale il suo coinvolgimento nel rapimento di Beth, ma la Fulton non si lascia intimidire. Flo è certa che Wyatt non vorrà più avere a che fare con Sally, mentre Penny perderà la licenza medica. La dottoressa Escobar, spaventata dalle minacce della ragazza, colpisce Flo alla nuca, che perde i sensi. Wyatt intanto si confida che il padre Bill che rincuora il figlio: quello ha fatto per la Spectra è davvero encomiabile e nessuno avrebbe potuto fare di più, quindi deve smetterla di preoccuparsi ed essere fiero di se stesso.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Flo cerca di far confessare Sally sulle sue reali condizioni di salute. Decisa a smascherarla, Flo getta ai piedi della Spectra un serpente di gomma, sapendo della fobia della rivale; Sally, infatti, inizia a urlare e a saltare sulle sedie e sul divano. A quel punto Flo, scoperto che il pallore di Sally è solo trucco, la minaccia di dire a Wyatt tutta la verità. Intanto Wyatt sta parlando con Katie e Quinn, spiegando alle due donne che ha chiesto a Sally di lasciare casa sua per andare in una struttura medica. Wyatt, però, promette che non farà mai nulla per far soffrire l’amica e che resterà sempre al suo fianco, anche se non più sotto lo stesso tetto. Quinn si schiera dalla parte del figlio, dicendo che lui ha fatto tutto il possibile per quella ragazza ed ora è giusto fare un passo indietro. Katie, invece, gli fa presente che non è stata una cosa bella chiedere a una donna che sta per morire di andarsene via di casa.

