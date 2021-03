Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 16 marzo: Steffy non vuole perdere con Hope!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 16 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 16 marzo, di Beautiful, Brooke parla con Liam e lo rimprovera per non averle detto nulla rispetto al piano che ha per smascherare Thomas. Entrambi, poi, sono convinti che per Hope non sia affatto sicuro lavorare con lo stilista che di certo non è sincero nel suo interesse per Zoe. La Logan va anche oltre con il suo ragionamento e pensa che né Ridge né la Buckingham o la stessa Steffy possano rendersi davvero conto di quanto Thomas stia manipolando non solo Hope ma anche il resto dei suoi familiari, visto che tutti sembrano voler credere alla guarigione e alla buona fede del ragazzo. Sally mostra a Steffy gli ultimi disegni per la sfida di moda contro la Hope For The Future ma la Forrester non è soddisfatta dei disegni che vede. La ragazza, infatti, dopo aver perso contro Hope la gara per conquistare il cuore di Liam, ora non è intenzionata a perdere e rinunciare ad avere una sua linea di moda.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Liam racconta a Waytt di come Thomas sia riuscito nuovamente a manipolare Hope e a farle credere di rappresentare la sua unica speranza per salvare la sua linea di moda. Waytt non può credere alle sue orecchie ma vuole essere una spalla per il fratello, quindi si fa raccontare tutto. Quando viene a sapere che Zoe, che dovrebbe essere la sua complice nello smascherare il Forrester, ora sembra essere la sua fidanzata, anche Waytt non crede ai sentimenti di Thomas e trova molto strano il suo interesse così grande nato in così pochi giorni. Liam confessa di sperare che quello psicopatico di Thomas possa compiere un passo falso e dimostrare a tutti la sua natura, anche se spera che non si spinga a tentare di fare del male di nuovo ad Hope. Intanto negli uffici della Forrester proprio lo stilista sta portando avanti il suo piano per irretire Hope. La raggiunge, quindi, in ufficio e la trova ancora con Zoe. Quando mostra alla Logan i suoi nuovi disegni, che sono realmente ottimi, Hope si mostra un po’ più morbida nei suoi confronti e questo fa ingelosire Zoe. Thomas, però, sa che la Buckingham è una pedina importante per il suo piano, quindi per ingraziarsela la invita a cena quella sera stessa e poi le dà un bacio, proprio davanti ad Hope che appare piuttosto imbarazzata.

Steffy dice no a Sally ma…

Più tardi Hope è in ufficio con una modella e sta lodando uno degli ultimi modelli realizzati da un disegno di Thomas. All’improvviso, però, arriva proprio Thomas che ha portato una sorpresa, cioè il piccolo Douglas, sempre molto contento di vedere la sua nuova mamma. Fra i tre si instaura un bel dialogo e il bambino si dice felice di vedere i suoi genitori che sorridono e lavorano insieme. Brooke, invece, ha saputo da Steffy quali sono i veri motivi per cui ha deciso di assumere nuovamente Zoe. La Logan si dice felice che tutte e due remino dalla stessa parte ma la ragazza tiene a precisare che mentre lei spera che le indagini di Zoe dimostrino che Thomas è guarito e non mente, Brooke invece spera che siano finalmente trovate le prove del fatto che il ragazzo sia pazzo. La Logan le dice che sono entrambe alla ricerca della verità e che lei stessa è la prima che spera in una guarigione di Thomas visto che ora lavora a così stretto contatto con sua figlia. Più tardi Steffy ha una riunione con Sally per vedere i nuovi abiti che entreranno a far parte della collezione in gara con quella di Hope ma l’effetto che le fanno i modelli non è quello sperato dalla Spectra.

