Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 16 ottobre: Flo fa appello ad Hope ma..

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 16 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, venerdì 16 ottobre, di Beautiful, Shauna convince Flo a parlare con Hope per riuscire a recuperare il rapporto con la cugina e salvare i vantaggi della sua nuova vita. Per questo motivo si introduce con la figlia nella proprietà di Brooke per offrire alla ragazza l’opportunità di parlare con Hope. Così mentre Florence entra nel cottage, sorprendendo la Logan da sola, Shauna raggiunge il soggiorno di Brooke e trova la padrona di casa con Katie e Donna. Le tre sorelle stanno discutendo dei provvedimenti che devono prendere nei confronti di Flo per punirla di quello che ha fatto ad Hope e Shauna arriva nel momento giusto per spiegare come si sono svolte le cose, nel tentativo di discolpare la figlia e far apparire il suo comportamento meno grave. Tuttavia le Fulton non avranno molto successo: Hope caccerà di casa Flo dicendole che non potrà mai perdonarla per quello che ha fatto; Brooke e le sorelle, invece, diranno a Shauna che la nipote, anche se figlia di Storm, deve pagare per quello che ha fatto.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope e Liam sono felici di poter presentare la piccola Beth allo zio Will ma soprattutto ani nonni Katie e Bill. Proprio lo Spencer senior è uno di quelli più commossi nel vedere finalmente il suo primogenito felice, accanto alla donna che ama e alla figlia ritrovata. Poi chiede informazioni su Reese Buckingham e sul fatto che sia stato arrestato o meno: quando Liam gli racconta che se ne sta occupando Ridge, in collaborazione con la polizia internazionale, Bill aggiunge che ha dato mandato ai suoi uomini di trovarlo, così da punirlo per quello che ha fatto. Il resto del tempo trascorre in modo molto piacevole perché finalmente i rapporti fra Liam e suo padre sono molto distesi e scherzano tutti sul fatto che di tutti i figli dello Spencer, solo Will ha avuto il piacere di essere cresciuto da lui. Hope, però, dice che questo problema non sarà vissuto anche da Beth che da questo momento in poi non si separerà mai più dai suoi genitori e dicendo questo guarda teneramente Liam negli occhi: finalmente sono una famiglia.

Zoe è molto sorpresa del fatto che Xander sia arrivato a Los Angeles, rischiando il carcere e spera che questo gesto sia stato dettato dall’amore del ragazzo nei suoi confronti. L’Avant, però, specifica di essersi pentito di essere andato a Londra e di aver deciso di tornare a Los Angeles solo perché si sente in colpa per quello che ha fatto e per aver tenuto il segreto dello scambio delle culle. Ribadisce, poi, che fra loro è finita. Quando entrano nell’ufficio di Ridge sono molto intimiditi dalla situazione perché sanno di dover raccontare tutti. È Xander a prendere la parola e a raccontare al Forrester e a Brooke quello che è accaduto, da come ha saputo dello scambio delle culle alle minacce di Thomas. Ridge resta senza parole quando Xander racconta del coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma e il Forrester inizia a capire per quale motivo il figlio non risponda più a telefono. Finito il racconto, Ridge e Brooke si confrontano su cosa fare e il Forrester propone di licenziarli soltanto: non vuole coinvolgere la polizia perché teme che questa decisione potrebbe influire negativamente sul futuro di Thomas. La Logan non è d’accordo ma per non compromettere il rapporto con il marito decide di assecondare le decisioni di Ridge: per punire anche Thomas ci sarà tempo e modo in futuro.



