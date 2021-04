Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 aprile: Brooke ubriaca per colpa di Quinn?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 17 aprile

Nella puntata di oggi, sabato 17 aprile, di Beautiful, Quinn non si rassegna alle minacce di Brooke e così decide di giocarle un tiro mancino, offrendole del succo di frutta nel quale ha versato di nascosta della vodka. La Logan berrà tutto il contenuto senza rendersene conto, non riconoscendo il sapore dell’alcool. Katie, invece, si reca in ospedale per i suoi accertamenti periodici e incontra Sally la quale le racconta di essere lì per fare alcuni controlli. La Logan è molto stupita, soprattutto dopo che ha saputo da Waytt e da Flo di come la Spectra abbia reagito male nei confronti della notizia che il fidanzato le ha dato di voler rompere con lei. Steffy viene a sapere da suo padre dei baci che ci sono stati fra lui e Shauna. Questa notizia la fa arrabbiare molto perché nutre del rancore nei confronti della donna che ha contribuito a strapparle la piccola Phoebe. Non se la sente, però, di infierire più di tanto perché cerca di rassicurare il padre sul fatto che Brooke sicuramente tornerà alla ragione.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Flo vuole sapere come è andata la conversazione fra lui e Sally a proposito della fine della loro relazione e lo Spencer è costretto a dirle che non è andata bene come sperava. Infatti Sally non ha voluto proprio accettare l’idea che fra loro fosse finita e gli ha detto di prendersi del tempo per chiarirsi le idee. Dopo quell’episodio non si sono più sentiti. Waytt spiega alla sua nuova fidanzata di non voler far soffrire Sally e di essere molto preoccupato per lei visto che ha quasi la sensazione che la ragazza non sia più in sé: non si tratta solo dello stress da lavoro, è proprio qualcosa che non sa spiegarsi. Anche Steffy è molto preoccupata per la sua stilista. perché non sta più rendendo come un tempo al lavoro e vede che è in estrema difficoltà. Si decide così a parlarle e Sally scoppia quasi in lacrime, raccontandole che non ha solo un blocco creativo ma anche problemi personali con Waytt. Scappa poi via durante la conversazione perché non riesce a sostenere lo stress, subito dopo si reca in ospedale per parlare con un medico perché inizia a pensare di avere qualcosa che non va.

Brooke e Quinn di nuovo allo scontro

Quinn ha chiesto a Ridge di dire a sua moglie di tenersi lontana da lei e dal suo matrimonio con Eric perché non ha intenzione di permettere alla Logan di intromettersi in cose che non la riguardano. Questa minaccia spaventa molto Ridge che non vuole una nuova guerra in famiglia. La Fuller si appresta a tornare a casa ma non sa che a Villa Forrester c’è di nuovo Brooke che sta parlando con Eric. Nonostante il suo ex marito le abbia comunicato che Shauna è andata a vivere altrove, tutto questo non basta a Brooke che insiste affinché Eric lasci Quinn, visto che considera lei la vera responsabile di tutta questa vicenda e dell’avvicinamento di Shauna a Ridge. Il patriarca dei Forrester, però, non intende accontentare le sue richieste ma anzi la invita ad avere pazienza e a mostrarsi più collaborativa con Quinn. Quando Eric va via, Brooke resta a casa sua con una scusa e così incontra proprio la moglie del padrone di casa con la quale ha un altro duro scontro. Nonostante abbia promesso il contrario ad Eric, Brooke insulta nuovamente sua moglie chiamandola spazzatura e dicendole che farà di tutto affinché l’uomo apra gli occhi sulla sua vera natura e la veda per quella che è. La Fuller prende molto male quest’affermazione e lancia uno sguardo sul tavolino dei liquori, mentre negli occhi le balena un guizzo di cattiveria.

