Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 dicembre: Flo salverà Katie?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 17 dicembre

Nella puntata di oggi, giovedì 17 dicembre, di Beautiful Steffy chiede al padre quale sia il motivo per cui lui e Brooke si sono presi una pausa e così il Forrester si trova a dover ammettere con la figlia che la colpa è tutta sua: la moglie ha scoperto della notte che ha trascorso con Shauna e per questo si è sentita tradita e ha deciso di mettere un po’ di distanza fra loro. Le condizioni di Katie sono molto critiche e il medico spiega chiaramente che la soluzione della dialisi potrà essere un rimedio per qualche mese ma che deve essere trovato al più presto un donatore compatibile perché il cuore della Logan rischia di risentire della situazione. Bill è molto frustrato perché, per una volta nella sua vita, il denaro che ha a disposizione non può risolvere la situazione. Un aiuto inaspettato, però, arriva da Shauna. La Fulton, infatti, ha avuto un lampo di genio: cerca di convincere la figlia a sottoporsi agli esami di compatibilità con Katie perché se potesse donare un rene a sua zia riuscirebbe sicuramente a conquistare di nuovo la fiducia e il perdono di tutta la famiglia.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, il litigio fra Brooke e Shauna diventa sempre più violento. La Logan sbatte in faccia alla rivale che suo marito non potrebbe mai essere interessato ad una poco di buono come lei, senza classe e solo avida, e che ha deciso di appoggiare la scarcerazione di Flo esclusivamente perché in questo modo avrebbe potuto proteggere suo figlio Thomas. Shauna, però, non si scompone e le ribadisce che se le cose fra i due coniugi andassero così bene come lei vuole far credere, Ridge non se ne sarebbe andato di casa e la stessa Brooke non si sentirebbe così insicura tanto da andare lì a casa sua a cercare di mettere i paletti. Quando le due stanno per arrivare alle mani, entra Flo che ne approfitta per dire alla zia che desidera sempre porre rimedio a tutto quello che ha fatto e che spera che un giorno la famiglia Logan possa riuscire a perdonarla, proprio come Ridge sta facendo con Thomas. La Logan, però, è davvero molto stupita da questa richiesta e ribadisce che nessuno della sua famiglia ha intenzione di avere a che fare con una persona che ha tentato di distruggerli.

Anche Ridge è alle prese con Steffy e Thomas e prova a convincerli a trovare un punto in comune sul quale ricostruire il loro rapporto. Addirittura il Forrester lancia una proposta alla figlia: ospitare non solo lui ma anche suo fratello a casa sua, così da provare a trovare l’unità della famiglia, da troppo tempo perduta. Steffy, però, è molto rigida sulla questione e non permette al fratello di andare a vivere a casa sua: con il suo silenzio e le sue bugie ha distrutto la fiducia che lei riponeva nel fratello e non c’è modo di recuperarla. Thomas va via sconfitto, non senza però ripeterle che farà di tutto per farsi perdonare da lei. Poi raggiunge Vinny al Bikini per festeggiare il fatto che Brooke e suo padre si siano lasciati. Diverso l’umore che si respira in ospedale dove Katie viene a sapere dal medico che purtroppo gli esami di Brooke evidenziano che non è compatibile con la sorella e non può essere lei la donatrice. Questa informazione getta nello sconforto Katie che è convinta di morire perché il suo fisico non reggerà l’attesa di un periodo che varia dai tre ai cinque anni per avere un rene da donatore defunto. Donna piange mentre Bill cerca di consolarla anche se pure lui inizia ad essere molto sconfortato perché non è sicuro che si troverà davvero una soluzione.



