Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 febbraio: Liam furioso con.. Thomas!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 17 FEBBRAIO

Nella puntata di oggi, mercoledì 17 febbraio, di Beautiful, Hope racconta a Liam tutto quello che è accaduto con Thomas, compreso lo scherzo della finta morte. Inaspettatamente, lo Spencer non si arrabbia con la moglie per essere stato tenuto all’oscuro di tutto ma le dice solo di stare molto attenta perché sicuramente Thomas proverà a manipolarla di nuovo usando Douglas come leva. Shauna, sentendo che Ridge non amerà più nessuna donna come ha amato Brooke, gli dice che ha capito che è meglio farsi da parte ma inaspettatamente il Forrester la bacia, dicendole che solo lei riesce a farlo stare meglio. Quinn li osserva da lontano e poco dopo mette l’amica in guardia sulla situazione difficile nella quale si sta lanciando. Steffy dice a Thomas che queste sue continue intromissioni avranno un impatto negativo nel rapporto tra Liam e Hope ma su fratello sembra essere molto felice per questo. Poi prova a far capire a Steffy che, se lui riuscirà a riconquistare Hope, Liam sarà libero di ritornare con lei e Kelly.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Ridge chiede a Brooke di abbracciarlo per un’ultima volta perché vuole ricordarsi di lei e del loro amore così come era nel momento più bello della loro storia. Poi il Forrester va via dicendole che è per sempre. Il giorno dopo Ridge è a casa di Eric e racconta al suo avvocato della concessione che Thomas ha fatto a Hope ma quest’ultimo gli spiega che non può fare nulla contro la volontà del figlio. A quel punto arriva Shauna la quale sente che il ragazzo si è rifatto finalmente vivo ed è felice per Ridge che è molto più sollevato. Più tardi lo stilista resta da solo con la Fulton e le racconta di tutto quello che è successo con Brooke, dicendole che sua moglie si è comportato molto male ma non può dimenticare tutto l’amore che c’è stato fra di loro. Brooke resterà la donna più importante della sua vita ma non sono fatti per stare ancora insieme. Shauna accusa molto il colpo sentendo dire dall’uomo che le piace che nessuna sarà mai all’altezza di sua moglie e prova a dirgli che sicuramente faranno pace ma lo stilista sempre essere molto sicuro delle sue parole.

Steffy spinge il fratello a lasciar perdere Hope ma…

Anche Brooke si confida con Hope e le racconta che Ridge l’ha lasciata per sempre. Però la donna si dice assolutamente non pentita di quello che è accaduto, soprattutto perché è sicura che Thomas rappresenti un pericolo per tutti, soprattutto dopo aver saputo che ha finto di essere morto per riuscire a ar breccia nel cuore della ragazza. Mentre parlano vengono interrotti da Liam che è pronto per il suo primo giorno di lavoro alla Spencer. Il ragazzo viene a sapere prima da Brooke della fine del suo matrimonio con Ridge, poi Hope gli chiede di poter parlare perché vuole raccontargli quello che è successo con Thomas. Anche il giovane Forrester ha modo di parlare di questa situazione con Steffy, la quale cerca però di fargli capire che non deve mettere così tanto entusiasmo nella sua storia con Hope. Il ragazzo crede che, dopo lo scherzo della finta morte, la Logan abbia iniziato a guardarla con occhi diversi, anche perché gli ha gettato le braccia al collo. Steffy, però, è scettica e vuole fargli capire che l’entusiasmo di Hope era legato solo al fatto di sentirsi sollevata per non essere un’assassina ma è convinta che la Logan lo terrà a distanza perché non è intenzionata a rovinare il suo rapporto con Liam.



