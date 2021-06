Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 giugno: Brooke affronta Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 17 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 17 giugno, della soap opera “Beautiful” Brooke riesce a far capire a Donna che il bacio con Bill è stato solo un attimo di debolezza. Discutendo di come quel video possa essere finito nella cornice, le due sorelle capiscono che solo Quinn può aver fatto una cosa del genere e quindi Brooke decide di affrontarla. Intanto Katie dice al compagno della festa organizzata dalle sorelle, Bill non vorrebbe partecipare ma alla fine, per far felice la moglie, cede e decide di prendervi parte anche se non riesce a dimenticare il bacio con Brooke. Flo spiega a Sally di volerle stare vicina, anche se inizia a sospettare qualcosa perché la Spectra ha uno strano atteggiamento.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Sally, anche se a fatica, riesce a convincere Penny a tenere la bocca chiusa e non dire a nessuno che in realtà non soffre di alcuna malattia mortale. Anche se inizialmente il piano era quello di confessare subito, magari attribuendo l’errore a uno scambio di esami, ora la Spectra ha cambiato idea, visto che ha scoperto che Wyatt e Flo non si sono lasciati davvero. La sua nuova idea, quindi, è quella di mantenere il segreto ancora per un po’, almeno fino a quando il giovane Spencer non si sarà reso conto che è lei la donna che desidera e questo accadrà solo se trascorreranno più tempo insieme. Mentre Katie racconta a Bill delle sue preoccupazioni per la visita che Flo ha deciso di fare a Sally, la Fulton raggiunge la casa sulla spiaggia e bussa alla porta: la sua intenzione è quella di esprimerle tutta la sua solidarietà. La Spectra, però, non risponde e Flo, guardando all’interno dell’appartamento, la vede stesa a terra. Quindi entra di corsa nell’appartamento e si rende conto non solo che Sally non sta male ma, anzi, sembra davvero in splendida forma.

Quinn è fiera del tranello che ha fatto a Brooke e non vede l’ora che si tenga la festa organizzata a casa loro per festeggiare il loro ritrovato amore. Mentre sta pregustando quello che succederà, arriva Shauna che ha deciso di lasciare Los Angeles. Intanto a casa di Brooke, la donna ha salutato il marito che è andato a lavoro ed è rimasta da sola con Donna. Sua sorella le fa uno scherzo e carica nella cornice digitale una sua foto con un fiammante abito rosso. Questo le fa ridere molto ma Brooke le chiede di cancellarla, così mentre Donna prova a capire come si faccia armeggiando con i tasti della cornice, scopre un video che ritrae la sorella mentre bacia Bill Spencer. Questa visione sconvolge Donna che chiede ovviamente spiegazioni alla sorella, soprattutto perché sa tutto quello che Katie ha dovuto subire e superare negli ultimi anni. Brooke all’inizio prova a negare ma, quando vede anche lei il video, non sa come spiegare a Donna che quello che è successo non ha alcun significato e che l’uomo con il quale vuole stare per sempre è Ridge.

