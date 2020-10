Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 ottobre: Flo e Hope al confronto!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 17 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, sabato 17 ottobre, di Beautiful Flo proverà in tutti i modi a far cambiare idea a Hope e ad ottenere il suo perdono. Al fine di riuscire a farle capire che non ha mai voluto ferirla o imbrogliarla, le spiega tutto quello che è successo, da quando Reese l’ha chiamata la prima volta fino alle minacce di Thomas. Hope, però, che ha rischiato una vita di sofferenze per colpa della cugina, non ha intenzione di perdonarla e la caccia in malo modo da casa sua. Non ha miglior fortuna Shauna che prova a convincere Brooke e le sue sorelle della bontà delle intenzioni di Flo e del fatto che sua figlia non abbia mai voluto ferire Hope. Nessuna delle Logan, però, si lascia convincere e tutte sono concordi sul fatto che, per quanto si tratti di una di famiglia, figlia di Storm, deve comunque essere punita. Shauna è stata messa con le spalle al muro e il colpo di grazia arriva poi con Ridge che le comunica che darà mandato alla polizia di arrestare Florence

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, negli uffici della Forrester, Zoe e Xander hanno dato a Ridge tutte le spiegazioni che lui e sua moglie hanno richiesto. I due provano a discolparsi e a dare delle giustificazioni ma i Forrester non si lasciano convincere e decidono di punirli. I due ragazzi temono che la punizione prevista sia l’arresto ma non è quello che Ridge ha in mente: poiché sa che l’aver mentito non è motivo di prigione, l’uomo lascia che sia la giustizia a decidere eventualmente per dei provvedimenti più estremi. Da parte sua decide solo di licenziarli e intima loro di non mettere più piede negli uffici della casa di moda. Poi Ridge consiglia a Zoe di guardarsi le spalle da suo padre perché, ora che è stato arrestato, farà di tutto per far ricadere la colpa sugli altri. Bill dice a Liam di aver sperato e pregato tanto affinché suo figlio maggiore potesse soffrire di meno per la perdita di sua figlia e in qualche modo il Cielo ha ascoltato le sue preghiere perché la bambina ora è finalmente con i suoi genitori. Anche Liam è felice della vicinanza del padre e gli dice di essere lieto di avere suo padre, che è stato la sua roccia nei momenti di bisogno.

Hope è felice finalmente e non fa che trascorrere il suo tempo con Liam e con la piccola Beth e pensa che tutte le sue sofferenze siano terminate e che ora restano solo poche cose da sistemare, come l’annullamento del suo matrimonio con Thomas, ma presto la sua vita sarà perfetta: non pensa che a breve una sorpresa la sconvolga. Approfittando della sua assenza dal cottage perché la ragazza è con la bambina a casa della madre, Shauna e Flo si introducono in casa di Hope proprio perché Florance è in cerca di un’occasione per poter chiedere scusa alla cugina. L’idea ovviamente è stata di Shauna che è preoccupata del fatto che la figlia possa perdere il lavoro e tutti gli altri privilegi che ha conquistato entrando a far parte della famiglia Logan. Per questo vuole spingere la ragazza a chiarirsi con Hope nel tentativo di farle capire che il suo ruolo è stato marginale nella vicenda e ottenere quindi il suo perdono. Appena sentono che Hope sta rientrando in casa, Flo si nasconde per parlare con lei e Shauna scappa dalla porta laterale. Il suo intento, infatti, è quello di andare a parlare con Brooke per perorare la causa della figlia. Non sa che in questo momento la Logan è a casa con le sue sorelle e discutono proprio di quello che Flo ha commesso e di come lei e Thomas abbiano interferito nella vita della figlia pur di raggiungere i propri obiettivi.



