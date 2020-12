Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 18 dicembre: Katie si salverà?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 18 dicembre

Nella puntata di oggi, venerdì 18 dicembre, di Beautiful Steffy pensa che Brooke abbia ragione ed è d’accordo con lei sul fatto che non si debba avere tolleranza nei confronti di coloro che hanno contribuito a tenere nascosto il rapimento di Beth. Per questo motivo dice al padre che il suo tentativo di voler proteggere a qualunque costo Thomas è davvero fuori luogo perché il fratello ha avuto una parte molto importante in tutta questa storia. Flo decide di fare gli esami per scoprire se può essere compatibile con Katie ma chiede alla dottoressa di non dire a nessuno che è lei la donatrice nel caso dovesse risultare idonea: il suo obiettivo, infatti, è quello di salvare la zia ma non vuole in alcun modo speculare su questa situazione. Shauna, però, non è della stessa opinione e già pensa a come potrebbe sfruttare questa informazione qualora fosse proprio sua figlia a salvare la vita di Katie Logan.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke è ancora a casa di Flo e Shauna e dice a sua nipote che può anche evitare di sentirsi parte di una famiglia che non la vuole più: quello che lei ha fatto nei confronti di Hope e Beth è troppo grave per poter essere dimenticato velocemente. Per questo motivo la cosa migliore che potrebbero fare le due Fulton è quello di andarsene il più lontano possibile dalla famiglia Logan. Mentre è ancora lì, Brooke riceve un messaggio da parte di Donna con il quale viene a sapere di non essere la donatrice giusta per Katie. Quando poi va via, Shauna ne approfitta per consigliare alla figlia di sottoporsi alle analisi di compatibilità perché, essendo la figlia di Storm, è quella che ha più possibilità di essere compatibile con la zia. Shauna pensa infatti che potrebbe in questo modo garantirsi il perdono della sua famiglia. Flo, però, è molto titubante sul fatto di volersi privare di un rene solo per riavere tutto quello che di materiale ha perso da quando è stata allontanata dalla famiglia. Intanto in ospedale Katie è disperata perché il medico le ha detto che la dialisi non sta dando i risultati sperati e che per questo motivo bisogna trovare quanto prima un donatore compatibile perché altrimenti potrebbe non farcela. Bill è molto frustrato perché si rende conto che tutti i suoi soldi non possono salvare la vita della donna che ama.

Steffy è molto contrariata con il padre perché pensa che lui stia facendo troppe pressioni per convincerla a perdonare suo fratello Thomas. Accusa Ridge di tenere più alla felicità del figlio che alla sua che, invece, insieme ad Hope è una delle parti lese di tutta questa situazione. Poi cerca di indagare per scoprire per quale motivo il padre abbia deciso di trasferirsi da lei perché non crede alla scusa che la scelta è stata fatta solo per aiutare i suoi figli. Il Forrester, così, è costretto a raccontare alla figlia che sua moglie Brooke è molto arrabbiata con lui non solo per la questione di Thomas ma soprattutto perché lui ha trascorso una notte con Shauna Fulton. Steffy inizialmente capisce che suo padre ha una relazione con la madre di Flo ma Ridge si affretta a smentire questa notizia così come quella che che fra lui e Brooke il matrimonio sia finito: si sono solo presi un attimo di lontananza per rimettere a posto le cose. Steffy, però, pensa che la Logan non riuscirà mai a perdonare il fatto che lui abbia messo in pericolo il loro matrimonio e invita il padre a guardare in faccia la realtà della sua situazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA