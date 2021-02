Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 18 febbraio: Donna e Katie sconvolte!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 18 FEBBRAIO

Nella puntata di oggi, giovedì 18 febbraio di Beautiful, il ritorno di Liam alla Spencer Pubblications è motivo di grande gioia sia per Bill che per Waytt e i tre fanno programmi per il futuro dell’azienda. Brooke specifica a Katie che non potrà mai perdonare Flo per quello che ha fatto, poi è costretta a raccontare alle sorelle quello che Thomas ha combinato negli ultimi giorni ma soprattutto il fatto che Ridge le abbia detto che non ha più intenzione di portare avanti la propria relazione. Donna e Katie non riescono a credere che la loro storia d’amore possa essere finita. Shauna è molto felice dell’interesse dimostrato da Ridge e dal lungo bacio che si sono scambiati e fantastica su un possibile futuro insieme, ora che l’uomo è finalmente libero. Quinn, però, ha osservato tutto da lontano e, per quanto faccia il tifo per l’amica, comunque pensa che si stia imbarcando in una situazione difficile perché Ridge e Brooke resteranno sempre collegati, in un modo o nell’altro.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope racconta a Liam tutto quello che è successo con Thomas, concentrandosi soprattutto sul fatto che il Forrester ha finto di essere morto per suscitare nella ragazza un senso di colpa e farla ritornare sui suoi passi. Lo Spencer non è arrabbiato ma cerca di far riflettere la ragazza sul fatto che Thomas userà la scusa di Douglas per non spezzare quel legame che li tiene uniti. Poi la rimprovera per non avergli detto subito quello che stava succedendo e la ragazza ammette di aver taciuto per paura, così Liam l’abbraccia e la bacia dicendole che non dovrà mai temere nulla da parte sua perché è l’amore della sua vita. Anche Thomas racconta a Steffy delle sue speranze per il futuro e del fatto che si augura che Hope possa guardarlo con occhi diversi, ora che sa che a tutti può capitare di dover tenere un segreto, e decidere di riprendere la loro storia. La sorella, però, gli fa notare che non c’è mai stata una relazione fra loro due e che Hope è interessata solo ad avere la custodia di Douglas ma ha già una sua famiglia ed è con Liam e con la piccola Beth. Famiglia nella quale lo Spencer non sembra voler includere anche Douglas, per quanto sia comunque affezionato al bambino.

RIDGE CEDE ALLE AVANCES DI SHAUNA?

Ridge continua a dire a Shauna che il suo matrimonio è finito ma che amerà per sempre Brooke anche se non staranno più insieme. La Fulton, però, ha un moto di fastidio e gli dice che pensava di riuscire a reggere maggiormente la parte dell’amica con la quale confidarsi ma in realtà sente questa posizione molto stretta e si alza per andare via. A questo punto il Forrester la richiama e le chiede scusa, dicendole che non deve pensare che lui non abbia notato la sua bellezza e la sua grazia. Poi la bacia con passione, spiegandole che se riesce a sopportare tutto quello che sta succedendo è solo perché c’è lei a dargli supporto. Shauna è molto felice perché pensa di essere sulla buona strada per conquistare il suo cuore. Anche Brooke ha bisogno di confrontarsi con qualcuno sulla fine del suo matrimonio e per questo motivo invita le sue sorelle a prendere un caffè. Katie in particolare sta molto meglio e si dice molto felice di aver potuto riprendere la sua vita insieme alla famiglia. Quando poi prova a dire a Brooke che è molto grata a Flo per il sacrificio che ha fatto, Brooke ha un momento di stizza e ricorda alla sorella che anche lei è grata alla nipote per averle salvato la vita ma non per questo motivo riuscirà mai a perdonarla per quello che ha fatto a Hope e Liam.



