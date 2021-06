Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 18 giugno: Donna ha cancellato il video?

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 18 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 18 giugno, della soap opera “Beautiful” Brooke decide di affrontare Quinn spiegandole i motivi che l’hanno spinta a baciare Bill. Conversando con la moglie di Eric, però, si rende conto che il video non è stato girato da lei ma da Shauna: la Fuller le spiega che proprio la Fulton ha deciso di cancellare l’unica copia rimasta del video per non rovinare il suo matrimonio e che quella sera era al cottage solo per spingere Brooke a fare pace con Ridge. Intanto a casa di Brooke iniziano ad arrivare i primi ospiti e Katie vorrebbe vedere la nuova cornice digitale avuta in regalo dalla sorella ma Donna cerca di fare in tutti i modi affinché questo non accada e tratta in modo molto strano anche Bill, suscitando non poche perplessità nella coppia.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 giugno: Brooke affronta Quinn

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Donna è sconvolta da quello che ha visto e vuole immediatamente spiegazioni da sua sorella. Brooke le spiega che la scena del bacio è stata girata la sera prima del matrimonio di Thomas e che lei era molto stanca e provata dalle continue discussioni con Ridge. Alla fine Bill era lì e le dimostrava affetto e comprensione e si sono scambiati quel bacio ma non ha significato nulla per nessuno dei due. Entrambi si sono detti subito dopo innamorati dei rispettivi partner e hanno deciso di dimenticare l’episodio e fare in modo che non accada mai più. Donna sembra comprendere la situazione e le due si danno da fare per riuscire a cancellare il video dalla cornice. Alla fine Donna riesce a capire come si fa ma è costretta a cancellare anche tutte le altre foto. Poi Brooke, con l’aiuto della sorella, capisce che dietro a tutto questo c’è lo zampino di Quinn, così decide di andare immediatamente a casa sua per parlarle. Intanto Shauna è andata a casa di Quinn per comunicarle che ha deciso di lasciare Los Angeles per tornare a vivere a Las Vegas: ora che Ridge è tornato a vivere con Brooke e che sua figlia Flo si è riconciliata con Wyatt, non c’è più alcun motivo per restare in città. L’amica, però, la esorta a non mollare proprio ora perché è sicura che a breve Ridge scoprirà il tradimento della moglie con il suo peggior nemico e deciderà sicuramente di lasciarla, così da dare a lei una nuova opportunità di avvicinamento.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 16 giugno: Flo vuole parlare con Sally

Flo è a casa di Wyatt perché vuole parlare con Sally per esprimerle tutto il suo dispiacere per la situazione ma nota nella Spectra qualcosa di strano. La stilista le dice che apprezza molto quello che sta facendo per lei, visto che le permette di trascorrere le ultime settimane di vita a casa del suo fidanzato con il quale non ha mai interrotto sul serio la relazione. Proprio mentre le due parlano, arriva Wyatt che dice che è arrivato il momento di giocare a carte scoperte. Katie annuncia a Bill che sono stati invitati a casa di Brooke che ha organizzato una festa per la sua riconciliazione con Ridge. L’editore cerca di fare di tutto per evitare di partecipare alla serata, ma la compagna gli ricorda che sua sorella appoggia fortemente la loro relazione ed è giusto ricambiare con la loro presenza.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 15 giugno: il piano di Quinn contro Brooke

© RIPRODUZIONE RISERVATA