Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 18 novembre: Ridge beve troppo e…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi 18 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 18 novembre, Ridge è al Bikini Bar e si ubriaca, rifiutando ripetutamente le telefonate di sua moglie. Inizia, però, a bere troppo e ben presto è completamente ubriaco tanto che, dopo essere stato raggiunto da Carter, viene invitato dall’avvocato a non mettersi alla guida perché rischierebbe un incidente. Brooke, invece, riceve la visita di Shauna che è andata a casa sua per provare a convincere la famiglia Logan a dare una seconda possibilità a sua figlia e riprenderla a lavorare alla Forrester. Brooke è incredula di fronte a quello che sente e apostrofa la donna in malo modo dicendole che sia lei che sua figlia sono due poco di buono, capaci di qualsiasi cosa per raggiungere i loro obiettivi. Poi la caccia via di casa dicendole che è meglio per lei se lascia immediatamente Los Angeles.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Sally spiega a Wyatt che ha bisogno di più tempo per riuscire a fidarsi di lui perché è troppo scottata da quello che il ragazzo le ha fatto. Lo Spencer sarebbe pronto a tornare con lei anche subito perché pensa che abbiano già sprecato troppo tempo ma la ragazza, pur ammettendo di amarlo ancora, gli spiega che non ce la fa e che hanno bisogno di ricostruire passo dopo passo la loro storia. Poi va via con la promessa di rivedersi quella sera. Subito dopo, però, Wyatt riceve una visita ancora più sorprendente di quella di Sally: alla sua porta bussa Flo che gli chiede di poter parlare. La ragazza inizia a raccontargli di essere stata scagionata visto che ha accettato di collaborare con un’inchiesta più importante che è quella relativa al giro di documenti falsi e di adozioni pilotate che vede coinvolto Reese Buckingham. Wyatt è contento per lei e pensa che sia fantastico che lei possa avere una seconda opportunità nella vita ma non ci sarà la stessa cosa anche nel loro rapporto. Wyatt infatti non è pronto a passare sopra a tutte le bugie che sono state dette e a tutto il dolore che la ragazza ha contribuito a creare nelle persone alle quali lui vuole bene. Flo è molto delusa perché non si aspettava una reazione del genere.

A casa Forrester il litigio fra Brooke e Ridge continua in modo violento. Lei non accetta che il marito possa davvero pensare di far rientrare Thomas a casa come se nulla fosse perché il ragazzo ha sbagliato troppo ed è stato perdonato anche fin troppo spesso. Questa volta, però, ci sono dei bambini coinvolti e per questo motivo è giusto intervenire, per proteggere Hope e Beth ma per proteggere anche Douglas. Per questo motivo non solo la Logan ha deciso che non vuole più avere a che fare con il figliastro ma non lo vuole neanche a casa, vicino al figlio oppure alla Forerster Creation: se il ragazzo vuole ricostruire la sua vita lo può fare ma non lo farà con il suo aiuto. Poi dice anche che ha intenzione di richiedere un provvedimento restrittivo per Thomas affinché non si avvicini al figlio fino a che non avrà risolto i suoi problemi. Ridge va su tutte le furie perché sperava che la moglie potesse essere al suo fianco nell’aiutare il ragazzo a superare i suoi problemi comportamentali ma non si aspettava una chiusura così netta. Inoltre nessuno può separare un figlio dal proprio padre e quindi si oppone alla richiesta di Brooke. Quando la discussione diventa troppo accesa, Ridge va via di casa per non dire cose di cui potrebbe pentirsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA