Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 aprile: Brooke vince su Quinn?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 19 aprile

Nella puntata di oggi, lunedì 19 aprile, di Beautiful, Sally è commossa per il conforto che le ha dato Katie e per la sua offerta di starle vicino fino a quando non si scoprirà cosa ha realmente. Nonostante la preoccupazione per il suo stato di salute, però, decide di non arrendersi con Waytt e ha intenzione di fare di tutto per riuscire a convincere il ragazzo a non lasciarla. Ridge cerca di convincere Brooke che una lotta con Quinn non porterà a nulla di buono, sostenendo che è con lui che dovrebbe prendersela visto che l’iniziativa di baciare Shauna è stata la sua. Poi spiega alla moglie che sta solo a loro due fare in modo che le cose possano sistemarsi e ritornare a vivere pienamente il loro matrimonio. Anche Eric prova a far ragionare la moglie, cercando di convincerla a mettere una pietra sopra al suo litigio con la Logan, ma la Fuller non sembra voler prestare attenzione alla sua accorata richiesta.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Waytt riceve la visita di Katie in ufficio e ne approfitta per sfogarsi con la sua matrigna. Le racconta, così, di come le sue parole di invito a perdonare Flo abbiano fatto talmente breccia nel suo cuore da decidere non solo di passare oltre quello che la ragazza ha fatto ma anche di ammettere finalmente con se stesso che l’unica donna che ama è proprio la Fulton. Il racconto continua poi con l’incontro che ha avuto con Sally per lasciarla e di come la Spectra non abbia preso bene la notizia, comportandosi in maniera sempre più strana. Lo Spencer ammette di tenere molto a lei ma di non riuscire più ad immaginare una vita insieme. Katie lo rincuora, poi è costretta a salutarlo perché ha una visita di controllo in ospedale. Proprio qui la Logan incontra Sally che è in attesa di fare alcuni esami per riuscire a capire da cosa siano causati i tremori alle mani. La ragazza non confessa a Katie il motivo per il quale è in ospedale ma la Logan capisce che c’è qualcosa che non va e così si offre di farle compagnia perché sa benissimo che cosa voglia dire essere in attesa di conoscere l’esito di un esame medico. Proprio in quel momento sullo smartphone di Sally arriva un messaggio di Waytt che le chiede di incontrarsi per parlare.

Quinn e Brooke allo scontro!

La discussione molto violenta fra Quinn e Brooke non accenna a placarsi. La Fuller cerca di far capire alla Logan che è cambiata molto da quando ha sposato Eric e che la persona che manipolava gli altri ormai non esiste più. Accusa poi la rivale di far ricadere su di lei la colpa del fallimento del suo matrimonio quando l’unica colpevole è proprio lei che ha fatto uno sbaglio dopo l’altro: prima si è levata l’anello, poi ha mandato Ridge via di casa e non ha voluto ospitare Thomas. Che cosa poteva mai aspettarsi da parte di Ridge? Brooke, però, non è disposta a mettersi in discussione e giura alla sua rivale che farà di tutto per riuscire a separarla da Eric visto che lei è solo una pazza furiosa e deve stare il più lontano possibile dalle persone alle quali la Logan vuole bene. La Logan non si rende conto che Quinn di nascosto le mette del liquore nella bottiglia di succo di frutta. Steffy, nonostante sia ancora arrabbiata per il fatto che il padre si sia avvicinato così tanto ad una donna che ha contribuito a strapparle via Phoebe, cerca tuttavia di rassicurarlo sul fatto che Brooke sicuramente riuscirà a superare il litigio con Quinn e a dimenticare tutto. Ridge, però, non è della stessa opinione e teme che lo scontro si farà ancora più aspro, peggiorando la situazione psicologica di sua moglie.

