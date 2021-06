Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 19 giugno: Quinn ricatta Brooke, torna Bridget

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 19 giugno

Nella puntata di sabato 19 giugno della soap opera Beautiful, Brooke non accetta di essere ricattata da Quinn e così le dice che sarà lei stessa a dire a suo marito e ad Eric del bacio con Bill ma soprattutto del ricatto di Quinn. In questo modo il capostipite dei Forrester si renderà conto della persona disgustosa che ha sposato e finalmente deciderà di lasciarla e di cacciarla di casa. Donna fatica non poco a convincere Katie e Bill che non ha niente di strano e che è solo agitata per i mille preparativi per la festa. Per fortuna, però, c’è una sorpresa che è destinata ad attirare l’attenzione di tutti: arriva Bridget Forrester, la figlia di Brooke ed Eric, da tempo lontana da Los Angeles perché in contrasto con sua madre che le aveva rubato il marito. Nel frattempo tutti gli altri invitati alla festa iniziano ad arrivare ma ancora non si vede Brooke.

Nelle puntate precedenti di Beautiful, l’incontro fra Waytt, Sally e Flo finisce con la Spectra che ringrazia la Fulton per averle dato l’opportunità di trascorrere con il suo fidanzato gli ultimi giorni di vita. Stare con Waytt è l’unica cosa che le rende più sopportabile la vita dopo la scoperta della sua malattia e per il sacrificio che Flo sta facendo non smetterà mai di ringraziarla: si è dimostrata davvero una persona altruista e molto generosa. Poi la abbraccia ma nel suo sguardo si legge che si tratta di un gesto falso in quanto desidera solo poter avere il tempo necessario a disposizione per far innamorare nuovamente lo Spencer di lei. Brooke corre a casa di Quinn perché ha capito che è stata lei a caricare il video del bacio nella cornice digitale. Ovviamente la Fuller nega tutto ma inizia a stuzzicarla sulla sua condotta riprovevole e sul fatto che abbia avuto una relazione carnale con tutti gli uomini della famiglia Forrester. Poi le chiede provocatoriamente quanto tempo passerà prima di andare alla ricerca di un altro uomo potente che possa esserle da supporto. Tutto questo fa infuriare molto Brooke che mette bene in chiaro che niente e nessuno potrà più mettersi fra lei e Ridge quindi può anche smetterla di provare a farla fuori dalla scena per riuscire a fare posto alla sua amica Shauna perché lei lo impedirà con tutte le sue forze.

Donna è rimasta a casa di Brooke, pronta ad accogliere gli ospiti che arrivano per la festa dedicata a lei e Ridge. Non immagina, però, che i primi ad arrivare sono proprio Katie e Bill. La più piccola delle Logan ha saputo che il Forrester ha regalato a Brooke una cornice digitale e vorrebbe vedere le immagini dei due coniugi che sono stati caricati ma Donna fa di tutto affinché la sorella non acceda alla cornice. Quando a casa arriva anche Bill, Donna è sempre più imbarazzata e lo Spencer se ne rende conto, tanto che chiede alla cognata se c’è qualcosa che non vada. Ridge, prima della festa, raggiunge Steffy in ufficio e nota che la figlia è molto triste. Ovviamente la ragazza è demoralizzata perché Liam è andato via di casa per tornare a vivere con Hope, Beth e Douglas, lasciando nuovamente sole lei e Kelly. Steffy, però, si dice contenta della decisione presa perché sa che il suo ex compagno è proprio dove dovrebbe stare. Poi la ragazza chiede al padre come procede la sua storia con Brooke e l’uomo è felice di dirle che tutto procede a gonfie vele e che non farà mai più l’errore di non credere alle sensazioni di sua moglie che ha dimostrato di essere l’unica capace di capire davvero i problemi mentali di Thomas.

