Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 maggio: i dubbi di Sally

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 19 maggio

Nella puntata di oggi, mercoledì 19 maggio, di Beautiful Katie e Bill vengono a sapere da Flo della proposta di Waytt fatta a Sally per tornare a vivere insieme. In particolare il padre del ragazzo è davvero perplesso, perché pensa che la Spectra capirà presto che tutti sanno della sua imminente morte, visto che è poco credibile un cambiamento di idee così repentino. Bill è molto sorpreso dall’atteggiamento di Flo. Certo, non può dimenticare tutto il male che la ragazza ha fatto a Liam e Hope, visto il suo coinvolgimento nel rapimento di Beth, ma ritiene che stia facendo davvero tutto il possibile per riuscire a farsi perdonare. Intanto Sally si pente di aver accettato la proposta di Waytt: è molto felice di poter stare nuovamente con l’amore della sua vita ma al tempo stesso teme che un avvicinamento così prolungato la metterà in una situazione di pericolo perché non riuscirà a nascondere gli evidenti segni del peggioramento della sua malattia.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Waytt è commosso dalla di Flo per rendere più felici gli ultimi giorni di vita di Sally, ma teme che per la fidanzata la prova possa essere troppo difficile. La Fulton, però, lo rassicura dicendogli di poter resistere per un tempo così limitato, soprattutto sapendo che hanno tutta la vita davanti per stare insieme. L’impegno che sta prendendo, poi, non riguarda solo lei ma anche lui, quindi è un sacrificio che fanno entrambi. Alla fine Waytt, persuaso da Flo di fare la cosa giusta, chiama Sally e le chiede di raggiungerla subito alla casa sul mare. Katie, dopo aver assistito alla scena di Ridge e Steffy che offrono la promozione alla Spectra, entra in ufficio facendo finta di non sapere nulla e si commuove vedendo la gioia negli occhi della sua amica. Quando Sally riceve la telefonata di Wyatt, sia Katie che Ridge e Steffy spingono la ragazza ad andare immediatamente da lui per vedere che cosa le voglia dire di così importante, sapendo il grande amore che lei prova per il ragazzo.

Wyatt riuscirà a fingere con Sally?

Katie commenta che il gesto che Steffy e Ridge hanno fatto nei confronti della Spectra è davvero encomiabile, poi raggiunge Flo. La Logan si rende conto che la nipote ha, per l’ennesima volta dopo la donazione del suo rene, messo il bene degli altri davanti al suo e la ringrazia per essere così generosa, aggiungendo che suo padre sarebbe davvero fiero di lei. Flo ribatte, però, che non riuscirebbe ad essere felice fino in fondo sapendo che la rivale in amore sta soffrendo per colpa sua in punto di morte. Sally arriva alla casa sul mare di Waytt e gli racconta cosa è successo al lavoro: non solo non è stata licenziata ma i suoi disegni finiranno direttamente nelle principali passerelle di alta moda. Waytt è molto felice per lei, sapendo quanto ami il suo lavoro, poi aggiunge che per rendere perfetto questo momento deve solo accettare di tornare a vivere con lui in quella casa, per trascorrere insieme più tempo possibile. Sally è senza parole e gli chiede se è davvero sicuro di quello che sta dicendo ma il ragazzo ribatte di non essere mai stato così certo di qualcosa. A questo punto lei, piangendo per la felicità, accetta la sua proposta e si lascia abbracciare teneramente.

