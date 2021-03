Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: Thomas e Zoe a letto insieme?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 19 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 19 marzo, di Beautiful, Thomas e Zoe finiscono la serata a letto insieme ma mentre la ragazza si convince di essere davvero al centro dei pensieri dello stilista, Thomas immagina solo il momento in cui potrà passare una notte di passione con Hope. La Logan, intanto, racconta alla madre dell’appuntamento romantico del suo figliastro e si dice convinta del fatto che stia davvero provando ad andare avanti con la sua vita. Brooke però non è affatto convinta che la figlia abbia ragione ed è convinta che si tratti di un piano per far credere alla ragazza di non essere più ossessionato da lei. Intanto Ridge si rammarica moltissimo per il fatto di non poter passare l’imminente Natale insieme alla sua ex moglie, che resta la donna per la quale abbia provato i sentimenti pù profondi. Anche Brooke pensa con nostalgia al Natale e a tutti i bei momenti che ha trascorso insieme a lui. Intanto Thomas, per portare avanti la sua farsa, invita la Buckingham a trascorrere le feste natalizie insieme alla sua famiglia a casa di Eric.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Zoe dice a Thomas che è davvero molto contenta del fatto che la vita le abbia dato una seconda opportunità nella vita però ha molta paura: i suoi sentimenti verso lo stilista sono molto forti e, per evitare di restarci male, gli chiede se per caso lei non è un ripiego per il fatto di non poter avere Hope. Lo stilista, però, riesce a portare avanti la sua strategia davvero da attore consumato e le risponde che l’aveva notata da tempo ma era troppo ossessionato dalla Logan per fare qualsiasi mossa. Poi, dopo la scoperta dell’inganno di Beth, ha avuto modo di riflettere su che cosa desideri davvero dalla vita e ha deciso che non può continuare a correre dietro a qualcuno che non lo desidera. Invece apprezza molto il trasporto che vede negli occhi di Zoe ogni volta che lo guarda e per questo motivo ha intenzione di dimostrarle con i fatti quanto lei sia diventata importante per lui e come speri di ricostruire un futuro insieme. La modella sembra credere pienamente alle parole del ragazzo. Intanto Hope e Steffy si confrontano sulla relazione di Thomas e la Logan dice alla sorella dello stilista che crede davvero alla loro relazione perché lo percepisce da come i due si guardano.

Serata in famiglia per Hope, Liam e i bambini..

Poi Hope torna a casa e, insieme a Beth e a Douglas, aspetta il ritorno di Liam dal lavoro. Quando lo Spencer è giunto, i quattro trascorrono una bellissima serata in famiglia, poi Hope riesce a parlare da sola con il compagno e gli racconta che Thomas le ha chiesto di tenere il bambino per tutta la notte visto che lui ha in programma una serata con Zoe. Lo Spencer è davvero molto stupito. Brooke torna da Steffy per dirle che ha parlato con Liam dicendogli che ha saputo proprio dalla Forrester del loro piano. Brooke ribadisce che è sicura che quello che si scoprirà non sarà certo una notizia positiva, visto che pensa che Thomas stia solo recitando per conquistare la fiducia di Hope. La Logan si rammarica molto quando al pensiero che il suo matrimonio sia finito proprio per colpa del ragazzo ma ammette di non riuscire a perdonarlo per quello che ha fatto a sua figlia e che teme che farà. Quando poi chiede a Steffy se, da madre, riuscirebbe mai a perdonare qualcuno che ha fatto a Kelly quello che Thomas ha fatto ad Hope, la ragazza ammette che non potrebbe mai riuscirci. Allo stesso tempo, però, Steffy si fida dell’intelligenza di Zoe ed è sicura che la ragazza saprà smascherare Thomas nel caso in cui stia davvero ancora tentando di ingannare tutti.

