Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 agosto: Sally chiede scusa a Katie

Beautiful, anticipazioni puntata oggi 2 agosto

Nella puntata di oggi, lunedì 2 agosto, della soap opera “Beautiful” Katie riceve un misterioso messaggio di scuse da parte di Sally e non sa spiegarsene il motivo, per cui cerca di avere dei chiarimenti da Wyatt e Flo. Steffy, invece, è pronta a lasciare l’ospedale e non vede l’ora di rivedere sua figlia. Il Dott. Finn l’avverte che dovrà osservare molto riposo nei prossimi giorni e che dovrà attenersi alla cura che le ha prescritto, ricordandole che può prendere degli antidolorifici se necessario ma la Forrester non vuole diventare dipendente di farmaci. Hope e Liam, sapendo che Steffy sta per tornare a casa, decidono di organizzarle una sorta di festa a sorpresa, coinvolgendo anche Douglas, Kelly e Beth.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 luglio: il dottor Finn sempre più vicino a Steffy

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful“, Steffy sta ancora molto male ma vuole tornare il prima possibile a casa da sua figlia, per questo dice al dott. Finn di non sentire molto dolore. ntanto Ridge, finalmente convinto che si sia trattato solo di un tragico incidente, decide di far entrare Bill nella stanza della figlia, così i due si chiariscono ed è la stessa Steffy a confermare che è stata una casualità e che in realtà non è stata colpa di nessuno se si sono scontrati. Rassicurato da queste parole, lo Spencer decide di lasciare finalmente l’ospedale mentre Ridge approfitta della presenza di Brooke e Liam che tengono compagnia a Steffy per chiamare sia Taylor che Thomas a Parigi, raccontando loro tutto quello che è successo alla ragazza ma rassicurandoli anche sulle sue condizioni di salute e invitandoli a non precipitarsi a Los Angeles perché la situazione è sotto controllo. Ridge si rende conto che la presenza di Brooke al suo fianco è un motivo di serenità in una situazione tanto difficile. Anche Sally è stata ricoverata in ospedale: la ragazza ha avuto un malore a causa del forte stress. Quando si risveglia, trova Flo e Waytt che sono rimasti tutto il tempo, preoccupati per le sue condizioni di salute. Per questo motivo chiede alla Fulton di poter parlare da sola con lo Spencer e Flo acconsente, lasciando la stanza. A quel punto Sally gli chiede scusa per tutte le follie che ha commesso fino a quel momento e gli dice che ha finalmente capito che quello che prova per lei è solo un grande affetto. Pur avendo ormai compreso che il cuore di Wyatt batte solo per Flo, gli chiede di trovare la forza di perdonarla

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 luglio: Sally di nuovo in ospedale!Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 29 luglio: Steffy e il dott. Finn

© RIPRODUZIONE RISERVATA