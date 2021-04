Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 aprile: Hope lascia Liam?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 2 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 2 aprile, di Beautiful Steffy nutre dei grandi sensi di colpa nei confronti di Hope e Liam perché è convinta che la fine della loro relazione sia colpa sua. Per questo vorrebbe parlare con la ragazza e dirle che è stata tutta una manovra del fratello ma ovviamente Thomas è in disaccordo e le impedisce di mettersi in mezzo. Brooke viene a sapere da Hope che ha lasciato per sempre lo Spencer e prova a convincere la figlia a tornare sui suoi passi ma la ragazza sembra davvero molto determinata. Ridge, dopo l’ennesima discussione con Brooke, torna a casa e si lascia consolare da Shauna che sembra sempre più coinvolta nella sua storia sentimentale con il Forrester. Guai anche per Sally Spectra che ancora una volta vede rifiutati i suoi disegni da Steffy e Rudge e inizia a temere che il suo posto alla casa di moda possa essere in pericolo.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope è incredula per quanto vede e non vuole credere che solo qualche ora prima Liam le abbia chiesto di sposarla e poi abbia baciato Steffy. Lo Spencer prova a farla ragionare spiegandole che vuole solo lei nella sua vita ma che non riesce più a portare avanti una vita in tre, dove la loro relazione è continuamente minacciata dalla presenza di Thomas. Hope, però, gli urla in faccia che non rinuncerà mai a Douglas perché il bambino è stato l’unico che ha avuto il coraggio di dire a tutti la verità e di andare anche contro suo padre per far scoprire che Beth in realtà era viva. Liam, però, insiste sul fatto che la loro relazione può funzionare solo le lei metterà al primo posto la loro famiglia e solo dopo il figlio di Thomas, così Hope scoppia definitivamente. Gli dice che in realtà quello che si è sempre frapposto fra loro è stata Steffy e l’amore che Liam prova per lei, non certo Thomas. Confessa poi di essersi sempre sentita insicura per la presenza della Forrester e per questo di aver trascorso tantissimi anni in Italia. Poi dice di non riuscire a vivere più un peso del genere e così lo lascia, dicendogli che da questo momento in poi non dovrà più rammaricarsi di non trascorrere abbastanza tempo con Kelly perché potrà anche trasferirsi a vivere da loro. Hope chiede poi a Liam se ama ancora Steffy come lei teme e lo Spencer non riesce a negarlo, avendo con lei una figlia. Queste parole sono la goccia che fa traboccare il vaso: la Logan si gira e va via in lacrime.

Ridge mette Brooke alle strette

Mentre Thomas assiste a tutta la scena di nascosto, compiaciuto per quanto è riuscito ad ottenere, Ridge e Brooke discutono di nuovo per colpa del ragazzo. Il Forrester pensa che la moglie sia troppo rigida nei confronti del figlio e lo giudichi in maniera negativa, avendo troppi sospetti sul suo comportamento. Invece Thomas sta facendo passi da gigante verso la guarigione, anche grazie alla sua relazione con Zoe che lo ha aiutato a superare l’ossessione nei confronti di Hope. Solo se Brooke riuscirà a superare la sua diffidenza nei confronti del figlio, le tensioni in famiglia si potranno appianare e loro potranno riprendere il matrimonio laddove lo hanno sospeso. Ridge confessa che il suo desiderio più grande è tornare a vivere in casa ma lo potrà fare solo se lei saprà dare un’altra possibilità a Thomas. Brooke, purtroppo, pensa che il giovane sia pericoloso e, pur amando moltissimo suo marito, ritiene che debba farsi aiutare da uno specialista per poter effettivamente dire che sta meglio.

