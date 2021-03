Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 marzo: Hope e Steffy allo scontro?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 2 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda oggi, martedì 2 marzo 2021 su Canale 5 rivelano tutte le difficoltà e i retroscena in merito alla proposta di Thomas a Ridge, riguardante la sfida tra le due collezioni di Hope e Steffy. Finanziarle entrambe infatti è impossibile ed è necessario trovare una soluzione. Se da una parte Ridge sembra tentato a cedere alla richiesta, dall’altra teme che Thomas venga trasportato dal solo desiderio di un riavvicinamento con Hope. Anche Steffy nutre qualche perplessità e comincia a dubitare dell’effettiva volontà da parte di Thomas di concentrarsi sull’aspetto più serio e professionale. Per questo motivo, secondo gli spoiler, Steffy crede che Thomas utilizzi la sfida come un espediente al solo fine di riallacciare un rapporto con Hope. In tutto questo Hope invece ignora qualsiasi coinvolgimento extra-professionale da parte di Thomas e si proietta seriamente in un futuro lavorativo insieme all’ex-marito. Con la stessa passione si concentra anche sulla vittoria che le consentirebbe, per una volta, di avere la meglio nei confronti della sua

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, la posizione del ragazzo si è fatta sempre più chiara sia dal punto di vista professionale, sia da quello sentimentale. Presso la Forrester Creation si percepisce ormai una certezza: non è possibile trovare le finanze necessarie per produrre entrambe le collezioni di Hope e Steffy. Non tarda perciò ad arrivare una proposta da parte di Thomas. Il ragazzo chiede a suo padre infatti di mettere in gioco con una sfida entrambe le collezioni. Il clima si fa però incerto. Il giovane infatti potrebbe in realtà mirare ad altro cioè a far tornare Hope in Casa Forrester per lavorare di nuovo insieme. Liam nel frattempo nutre dei dubbi in quanto l’ex marito di Hope in passato ha dimostrato più volte di non rispettare la loro relazione e si aspetta quindi qualche passo falso da parte del figlio di Ridge. Hope al contrario sembra aver dimenticato completamente il passato e pare essere decisa a prendere in seria considerazione la possibilità di tornare alla Forrester come stilista.

Hope e Steffy allo scontro?

I programmi di Thomas sembrano essere effettivamente più complessi di ciò che sembra. Il ragazzo mostra di avere grande sicurezza in questo progetto e programma anche di far rientrare in azienda Zoe la quale mira a sua volta ad esercitare la sua professione di modella proprio presso la Forrester Creations. Durante l’episodio si scopre addirittura che Thomas l’ha già coinvolta proprio in questa possibile futura sfilata dell’azienda di famiglia. Hope si prepara nel frattempo a vestire ancora una volta i panni della rivale di Steffy. Ridge, tra qualche perplessità, sembra essere interessato alla sfida in quanto potrebbe rappresentare la possibilità del rientro di Thomas presso la Forrester Creations. Ridge pretende però una forte motivazione da parte di suo figlio. Nel frattempo comincia a farsi sentire anche l’aria della rivalità che in passato ha già minato il rapporto tra Hope e Steffy, rivalità che del resto si è consumata proprio tra le passerelle della Forrester Creations. Steffy infatti comincia ad essere molto critica nei confronti della sua sorellastra e Liam la spalleggia alimentando una certa competizione. Thomas, in tutto ciò, rischia realmente di rappresentare per Hope un’importante pedina per raggiungere il successo. Il suo talento è indiscusso e potrebbe essere decisivo per la vittoria.



