Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 novembre: Thomas è sveglio?

Beautiful, anticipazioni puntata dal 2 al 7 novembre

Solo dieci minuti, tanto è durata la puntata domenicale di Beautiful con buona pace dei fan che devono accontentarsi di questo piccolo spazio per capire che strada prenderanno le storie dei suoi personaggi. Ancora una volta a tenere banco sarà la richiesta di Shauna a Quinn. La donna ha detto di no all’amica dicendosi sfruttata e usata quando, in realtà, sapeva tutto e doveva dirle tutto sin dall’inizio. Quinn non aiuterà Flo ma si sfoga con Eric con quale parlerà di quello che le ha chiesto l’amica e di quello che sapeva. Intanto, la giovane Logan si dice pronta ad aiutare la polizia nella loro indagine su documenti falsi e bambini rubati mentre Ridge rimane al capezzale del figlio che è ancora incosciente o questo almeno prova a far pensare a tutti, il padre compreso. Le cose potranno cambiare davvero quando lui aprirà gli occhi e si troverà davanti ai suoi misfatti oppure Ridge lo spingerà a curarsi per dimenticare questo suo lato oscuro?

Beautiful, dove siamo rimasti

Ancora una volta la protagonista delle ultime puntate di Beautiful, è stata Flo. La giovane è in carcere e non sa come fare ad uscire da questa situazione e così Shauna prova a chiedere aiuta a Quinn. Le due sono amiche storiche e questo le porta a parlare e capirsi ma quale sarà la reazione della nuova signora Forrester alle richieste di Shauna? La biondina l’ha raggiunta per chiederle di aiutarla a rendere la figlia una donna libera e per farlo le racconta anche di non essere arrivata a Los Angeles perché già sapeva di questa questione ma di averlo scoperto solo quando è venuto a galla che il padre di Flo era Storm. Solo allora la figlia è andata in crisi ma lei l’ha pregata di dimenticare tutto e approfittare di questa nuova occasione e, in particolare, di essere una Logan. Quinn prova a spiegarle che difenderebbe suo figlio ma è sicura anche che lui non avrebbe mai rapito un bambino e adesso è ferita perché è arrabbiata con lei, non si è mai sentita vicina ad un essere umano come con lei ma adesso quello che Shaun ha fatto, ha rovinato tutto. Dall’altro lato, Liam fa visita a Thomas per gridargli contro il suo odio invocando il karma ma in quel momento arriva Ridge che lo reguardisce. Il figlio di Spencer è sicuro che lo stilista e i suoi soldi impediranno a Thomas di pagare ma lui gli promette che ne pagherà le conseguenze ma senza tirarsi indietro quando arriverà il momento di stargli accanto perché lui è suo padre, lo sostiene e lo perdonerà. Flo, parlando con Sanchez, ha denunciato Thomas ammettendo che lui sapeva tutto e che l’ha minacciata per farla stare zitta e non dire niente perché voleva arrivare ad Hope.



