Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 ottobre: Flo nei guai!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 2 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, venerdì 2 ottobre, di Beautiful, Thomas riesce ad aprire l’ufficio della Forrester e affronta Liam mentre cerca di urlare a Hope di non credere alle parole dell’uomo. Fra lo Spencer e il Forrester scoppia una colluttazione, nonostante Thomas sia ben consapevole, ormai, che tutto è perduto. Per questo motivo, quando sta per avere la peggio contro Liam, riesce a trascinare Hope sul tetto dove ormai è giunto l’elicottero e prova a costringerla a salire ma la Logan, ormai consapevole di tutto il male che l’uomo le ha fatto, riesce a divincolarsi e gli dice che non vuole più essere sua moglie e che chiederà l’annullamento del matrimonio. Thomas, consapevole che ci saranno delle conseguenze per lui ora che tutti sapranno la verità, compresi i suoi genitori, salta sull’elicottero e vola il più lontano possibile da Los Angeles. Hope, raggiunta da Liam, abbraccia l’uomo della sua vita, consapevole che ormai la loro vita sarà completamente diversa, finalmente insieme con la piccola Beth.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Liam corre da Hope nel tentativo di riuscire a rivelarle tutto prima che la donna parta con Thomas. La trova chiusa in un ufficio della Forrester perché ha deciso che non vuole partire con Thomas visto che non si sente a suo agio con lui. Quando vede l’ex marito è molto stupita e non capisce cosa ci faccia lì ma Liam è pronto a darle una sconvolgente notizia: Hope è viva. La Logan non capisce e gli dice di non pronunciare più questa frase perché già ha sofferto troppo sentendola da Douglas ma Liam insiste e inizia a raccontarle dei problemi di Reese, dello scambio di culle, delle menzogne di Flo e piano piano a Hope si chiarisce tutto. Mentre stanno parlando, però, arriva Thomas che al di là della porta chiusa sente tutto e inizia ad urlare alla moglie di non credere a quello che sente e di aprirgli subito la porta. Poiché Hope non lo ascolta, però, il Forrester prende un paio di forbici da un cassetto della scrivania di Pam e riesce a scassinare la porta e ad entrare nell’ufficio dove Hope e Liam stanno parlando. Lo sguardo che Liam e Thomas si scambiano è carico di tensione.

Steffy racconta a Ridge quello che Douglas ha detto loro e, pur continuando a dire che Liam si sta lasciando trascinare dalle parole del bambino perché non ha ancora superato la morte della figlia, comunque è preoccupata perché tutta questa storia le sembra molto strana. Ridge pensa che ci sia sicuramente una spiegazione e per questo interroga il bambino che conferma di aver sentito questa storia dal padre che si è molto arrabbiato e gli ha detto di non dire nulla a nessuno se non vuole restare da solo. Il nonno, però, continua a pensare che presto si chiarirà tutto, soprattutto appena Liam riuscirà a parlare con Flo. A casa di Waytt, intanto, Flo fra le lacrime racconta al fidanzato tutta la storia, senza finalmente omettere nulla. Pur provando a discolparsi, però, non riesce a trovare nello Spencer un po’ di comprensione perché l’uomo è molto arrabbiato per il fatto che la ragazza abbia tenuto questo segreto per lungo tempo, rovinando la vita del fratello e della moglie ma anche quella di Steffy. Flo implora il suo perdono e gli ricorda il loro amore ma Waytt le dice che per molto meno ha chiuso la sua storia con Sally e che non sa se riuscirà mai a dimenticare tutto quello che la Fulton ha fatto, soprattutto perché gli sembra di non conoscerla più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA