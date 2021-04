Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 aprile: Quinn e Thomas alleati?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 20 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 20 aprile, di Beautiful, Thomas trova in Quinn un’inaspettata alleata e così la moglie di Eric racconta al figlio di Ridge che ha messo dell’alcool nel succo di frutta della Logan. Thomas, però, le consiglia di cambiare atteggiamento perché in questo modo stanno facendo di Brooke una vittima da difendere: in una situazione del genere Ridge diventerebbe il suo cavalier servente. Bisogna invece che la donna si cuocia nel suo brodo, in modo da consentire che il matrimonio fra Brooke e Ridge finisca in modo naturale, lasciando l’uomo libero di stare con Shauna. Liam e Waytt pensano che lo stilista della Forrester farà di tutto per approfittare della situazione di difficoltà fra lo Spencer e Hope mentre Brooke raggiunge Steffy in ufficio e la insulta per aver baciato Liam il giorno dopo la sua proposta di matrimonio fatta a Hope. La Forrester, che si sente sempre più in colpa per quello che ha fatto, decide di dire tutto a Hope sui veri motivi del bacio che si è scambiata con lo Spencer.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 aprile: Brooke vince su Quinn?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Quinn cerca di far capire a Brooke che le loro situazioni e le storie personali non sono poi così diverse: anche la Logan è entrata nella famiglia Forrester attraverso il matrimonio, partendo dalla periferia e da una condizione personale non certo favorevole, quindi nulla le dà il diritto di minacciarla a casa sua e di mettere in pericolo il suo matrimonio. Brooke, però, si sente sempre una spanna superiore e continua a ripetere che farà di tutto per cacciarla dalla vita di Eric e da quella dell’intera famiglia, facendo capire al capostipite dei Forrester che persona orribile sia la donna che ha deciso di postare. Queste affermazioni fanno infuriare la Fuller che non si sente minimamente in colpa quando Brooke beve il succo nella bottiglia alla quale la stessa Quinn ha aggiunto del liquore. Intanto Eric raggiunge Ridge nel suo ufficio e racconta al figlio ciò che è accaduto fra le loro mogli. Si lamenta molto della situazione, soprattutto perché è consapevole del fatto che Quinn inizia a dare il peggio di sè quando si sente sotto pressione, quindi dice al figlio che deve fare qualsiasi cosa per impedire che Brooke si metta contro di lei, perché altrimenti il matrimonio di Eric corre il rischio di subire grandi ripercussioni.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 aprile: Brooke ubriaca per colpa di Quinn?

Steffy chiude con Thomas ma lui…

Katie decide di fare compagnia a Sally fino a quando la Spectra non riesce a parlare con il medico. Secondo la Logan, infatti, nessuno dovrebbe restare da solo quando è in ansia per le sue condizioni di salute. La ragazza accetta con molta gratitudine, poi arriva l’infermiera per il prelievo. A quel punto le due donne riescono a parlare con un medico che cerca di rassicurare la Spectra: molti sintomi sono legati al grande stress al quale è sottoposta ma bisogna andare fino in fondo a queste manifestazioni. L’ospedale la chiamerà non appena i risultati saranno pronti. Liam e Waytt sono in ufficio e discutono delle ultime novità del periodo. Waytt è venuto a sapere del bacio con Steffy ma il fratello non ne vuole parlare e così gli chiede di avere aggiornamenti sul suo imminente matrimonio. A questo punto Waytt non può esimersi dal raccontare che ha lasciato Sally perché non era convito del suo amore, visto il lapsus del nome, e del successivo incontro con Flo della quale ha scoperto di essere ancora innamorato. Liam è molto sorpreso, anche perché non riesce ancora a perdonare Flo per essere stata coinvolta nel rapimento di Beth.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 16 aprile: Brooke e Quinn allo scontro!





© RIPRODUZIONE RISERVATA