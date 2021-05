Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 maggio: Sally scoprirà la verità?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 20 maggio

Nella puntata di oggi, giovedì 20 maggio, di Beautiful Sally torna in ufficio e va subito da Katie per chiederle se per caso ha rivelato a Wyatt o ad altri il fatto che lei stia male e che le rimane poco tempo da vivere. La Logan nega ma, al tempo stesso, la invita a prendere seriamente in considerazione la proposta di Wyatt, un’occasione di felicità alla quale non deve assolutamente rinunciare. Wyatt, intanto, raggiunge Flo e Bill in ufficio e racconta della sua conversazione con Sally. È abbastanza fiducioso del fatto che alla fine la ragazza accetterà la sua proposta, ma Bill gli mette un tarlo in testa: che cosa farebbe Sally se scoprisse che il nuovo ruolo in azienda e l’avvicinamento di Wyatt sono frutto del fatto che tutti ormai sanno della sua malattia? Sia Flo che Waytt convengono sul fatto che sia assolutamente indispensabile mantenere il più stretto riserbo: la Spectra è molto orgogliosa e si chiuderebbe in se stessa se scoprisse di aver suscitato la pietà in tutti quelli che la conoscono.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Flo racconta a Katie tutto quello che è successo con Wyatt e Sally: la donna è davvero colpita dalla bontà d’animo della nipote. La Fulton racconta di essere felice e innamorata del giovane Spencer ma di non riuscire a vivere serenamente il loro rapporto sapendo che c’è una persona che soffre per colpa sua. Per questo ha consigliato a Wyatt di chiedere a Sally di tornare a vivere a casa sua, così da trascorrere più tempo possibile insieme. Mentre le due chiacchierano, entra in ufficio anche Bill che si stupisce molto per il fatto che l’attuale fidanzata di suo figlio lo spinga ad andare a vivere con la sua ex fidanzata. A quel punto Flo è costretta a spiegare anche a lui che si tratta di una decisione presa di comune accordo con Wyatt, una soluzione che lei ha proposto perché sa che il fidanzato ci tiene molto a Sally e non si perdonerebbe mai se sapesse che la ragazza sta trascorrendo da sola gli ultimi giorni della sua vita. Spencer ammette di essere molto colpito da tanto altruismo e soprattutto di iniziare ad apprezzarla, anche se non riesce a dimenticare quello che ha fatto nella vicenda della piccola Beth.

Wyatt cerca di convincere Sally a trasferirsi immediatamente a casa sua. Sally piange e dice di essere confusa: da un lato vorrebbe accettare, ma non riesce a dimenticare le volte che ha sofferto per il giovane Spencer. Il ragazzo, però, prova a convincerla che questa volta le cose saranno differenti, che ha capito i suoi errori e vuol trascorrere il resto della sua vita con lei. Sally inizia a piangere, dicendogli che ha bisogno di tempo per riflettere. Ma prima di andare via chiede un abbraccio a Wyatt.

