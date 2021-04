Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 aprile: Steffy vuole confessare ma..

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 21 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 21 aprile, di Beautiful Thomas ha capito perfettamente che Quinn nasconde qualcosa e così la invita a diventare sua complice nel distruggere Brooke. Con la sua matrigna fuori dai giochi, Ridge sarà libero per stare con Shauna e lei non dovrà più preoccuparsi di qualcuno che tenta di distruggere il suo matrimonio. Poi confessa alla moglie del nonno che in realtà Zoe non è la donna che ama ma solo una copertura per far credere agli altri che la sua ossessione per Hope sia scomparsa. Brooke aggredisce Steffy per il bacio che ha dato a Liam e la ragazza si sente sempre più in colpa, consapevole che solo per colpa sua il matrimonio dello Spencer è andato a monte. Per questo vorrebbe confessare tutto a Hope ma ancora una volta arriva Thomas che le impedisce di parlare. Più tardi Brooke parla con Liam e gli impone di lasciare subito casa di Steffy e di rimettere le cose a posto con sua figlia, proteggendola dalle mire del figlio di Ridge, visto che lei è sicura che ci sia lui dietro tutto questo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 aprile: Quinn e Thomas alleati?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Eric torna a casa per parlare con sua moglie e ancora una volta invita la donna a trovare un compromesso con sua nuora, per riuscire ad andare d’accordo fra di loro. Quinn ribadisce che non ha iniziato lei questa faida ma che è stata solo colpa di Brooke che è arrivata a casa sua cercando di metterla contro il marito. Ha dovuto solo difendersi e proteggere tutto quello che c’è fra di loro dalle ingerenze di una donna frustrata e per questo molto cattiva. Dopo l’ennesimo invito a risolvere le cose, Eric va via e Quinn viene raggiunta da Thomas, nascosto dietro una porta per sentire la conversazione. Il ragazzo è davvero molto felice che ci sia finalmente qualcuno che riesce a tenere testa alla sua matrigna ma dal comportamento colpevole di Quinn intuisce che la donna ha fatto qualcosa che non vuole dire. In ospedale, Katie invita Sally a parlare con Waytt e a raccontargli le sue preoccupazioni per la salute e per il forte stress che sta vivendo in questo periodo. La Spectra, però, le chiede il favore di non raccontare nulla al figliastro per quanto riguarda i controlli ospedalieri che sta facendo perché non vuole in alcun modo suscitare la sua pietà.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 aprile: Brooke vince su Quinn?

Brooke attacca Steffy per il bacio a Liam e…

Ridge prova a parlare con Brooke per convincerla a non schierarsi contro Quinn, per il bene di Eric e di tutta la famiglia: se è arrabbiata per i baci che ci sono stati fra Ridge e Shauna, è solo con il marito che deve prendersela. La Logan, però, quasi non sente le parole del marito e ribadisce che Quinn è pericolosa per tutti, così lei farà qualunque cosa in suo potere per allontanarla da Eric. Il brutto scherzo che Quinn le ha giocato, però, non tarda a manifestare i suoi effetti: non sapendo di aver bevuto del succo di frutta corretto alla vodka, ora ha solo voglia di alcool. Per fortuna in ufficio entra Hope che la distrae ma subito dopo viene raggiunta anche da Steffy e la Logan senior non perde l’occasione per scagliarsi contro la figliastra. Negli uffici della Spectra, Waytt invoglia il fratello Liam a farsi un esame di coscienza per capire per quale motivo, dopo aver litigato con Hope, sia subito corso a casa di Steffy. Comprende che Liam senta davvero la mancanza di Hope e della loro famiglia ma trova molto esplicativo che, ad ogni problema, lui corra sempre dalla sua ex moglie. Liam si rende conto che il fratello ha ragione ma non riesce a darsi una spiegazione per il suo essere sempre fra queste due donne.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 aprile: Brooke ubriaca per colpa di Quinn?





