Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 giugno: Quinn smaschera Brooke e Bill

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 21 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 21 giugno, della soap opera “Beautiful” durante la festa Rigde cerca di avviare la cornice, ma qualcosa sembra non funzionare. Anche Quinn a braccetto con Eric, arriva alla serata in onore di Brooke e Ridge, soddisfatta di ciò che sta per accadere. Dopo qualche secondo la cornice finalmente inizia a funzionare, mentre Brooke cerca di portare via Ridge per parlargli ma ormai e troppo tardi. Le immagini riprodotte dalla cornice digitale mostrano il bacio di Brooke e Bill sotto gli occhi non solo di tutti gli invitati ma specialmente di Ridge e Katie. Brooke e Bill cercano di spiegare l’accaduto, accusando Quinn. La donna non si tira indietro e afferma di aver caricato il video appositamente, così da rivelare la verità a tutti. Inoltre spiegherà che Shauna non era d’accordo, perché non voleva ferire ne Katie ne Ridge, e per tale motivo ha deciso di lasciare Los Angels.

BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 20 e 19 giugno: resa dei conti tra Brooke e Quinn

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” dopo che Donna ha visto il video del bacio tra Brooke e Ridge, ha invitato la sorella maggiore ha rivelare tutto a Katie così da non avere più segreti. Brooke sa benissimo che dietro tutta questa situazione, ci può essere solamente lo zampino di Quinn, infatti la Logan sa da sempre che la moglie di Eric cerca di metterle i bastoni fra le ruote. Brooke affronta Quinn: la Logan non tollera più tutti i sotterfugi della Fuller, ma la moglie di Eric non si lascia intimidire dalla Logan cetra che il video cambierà la vita di molte persone.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 18 giugno: Donna ha cancellato il video?
Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 17 giugno: Brooke affronta Quinn

