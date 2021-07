Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 luglio: Wyatt troverà Flo?

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 21 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 21 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Sally vuole portare Flo, ancora priva di sensi, nel suo vecchio appartamento e legarla a un radiatore, in modo che non possa mettersi in contatto con Wyatt e raccontargli la verità sulle sue reali condizioni di salute. Penny, invece, pensa che non potranno tenerla nascosta a lungo. Lo Spencer, intanto, è arrivato a casa sua e ha trovato tutto a terra, come se ci fosse stata una colluttazione. Liam è dispiaciuto nel sentire Steffy dire che sta soffrendo per averlo perso nuovamente e per non poter più dividere la casa e la vita con lui, ma è giusto che le cose siano andate così. Lo Spencer, però, ribadisce che anche se ormai è sposato con un’altra donna, questo non significa che ami di meno lei e Kelly e ci sarà sempre tutte le volte che avranno bisogno di aiuto.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 luglio: Bill chiede perdono a Katie

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Katie racconta a Donna di volersi prendere la sua parte di colpa perché la prima volta, soffrendo di depressione post parto, ha spinto lei Bill fra le braccia di Brooke. Mentre parlano poi di Sally e Flo, vengono raggiunte da Bill, deciso a parlare con la compagna. Donna decide di lasciare l’ufficio per dare ai due modo di parlare. Dollar Bill inizia con il chiedere di nuovo scusa a Katie e le dice che non ce la fa a stare lontano da lei e dal loro figlio. Katie, però, non sa se riuscirà nuovamente a fidarsi di lui perché l’ha delusa troppe volte: anche se è molto colpita dalle parole del compagno, che racconta di come grazie a lei sia diventato una persona migliore, la Logan chiede più tempo per decidere. Mentre Sally e Penny discutono su che cosa fare con Flo ancora svenuta, la Spectra riceve un messaggio da parte di Wyatt che annuncia il suo rientro a casa. Presa dal panico, Sally propone di spostare immediatamente la ragazza per non farla trovare dal fidanzato, mentre la Escobar vorrebbe portarla in ospedale perché ha bisogno di immediato soccorso. La stilista pensa di portare Flo nella macchina di Penny e, quando la dottoressa si rifiuta, le ricorda che finiranno in prigione se saranno scoperte. Mentre stanno portando via il corpo della ragazza, sono interrotte dal rumore della porta, segno che Wyatt sta per rientrare a casa: appena entra in casa vede solo il caos creato a terra ma Flo è stata già portata via. Steffy riceve la visita di Liam che è preoccupato perché ha saputo che la ragazza è rimasta a casa con Kelly. La Forrester gli spiega che ha bisogno di tempo per abituarsi all’idea che il suo ex compagno sia ormai sposato con Hope e che loro tre non formeranno più una famiglia.

