Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 maggio: Wyatt bacia Sally

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 21 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 21 maggio, della soap opera Beautiful Bill dichiara la sua ammirazione per Flo e Wyatt, che hanno deciso di rinunciare al loro amore pur di far stare bene una persona che sta per morire. Sally invece decide di accettare la proposta del giovane Spencer ma prima gli chiede se è sicuro di non amare più Flo e di voler stare con lei. Per tutta risposta Wyatt la bacia teneramente per convincerla che è lei la donna che desidera. Flo non riesce a resistere alla curiosità e quindi entra di nascosto negli uffici della Forrester per poter parlare con Katie. Quando la zia la vede, la rassicura sul fatto che può andare a trovarla in ufficio tutte le volte che desidera visto che per lei è la benvenuta, poi le comunica che Sally ha deciso di accettare a proposta di Wyatt e si trasferirà a casa sua. Così le chiede se è davvero disposta a rinunciare, anche se temporaneamente, a Wyatt per vedere Sally felice.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 maggio: Sally scoprirà la verità?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Katie è in ufficio con Bill e Flo quando riceve la chiamata di Sally che le chiede di raggiungerla negli uffici della Forrester per parlare. Così la Fulton resta da sola con il suo futuro suocero e i due hanno modo di discutere di tutto quello che sta accadendo. Bill non riesce a trattenere lo stupore per aver scoperto che la ragazza è meglio di quanto lui aveva immaginato. Mentre i due discutono, vengono raggiunti da Wyatt che vuole raccontare come è andato l’incontro con la ragazza. Il giovane non è molto fiducioso e tempo che Sally possa andare via da Los Angeles per evitare di suscitare la pietà di amici e famigliari. Il suo disagio aumenta anche di più quando viene a sapere che Katie è stata convocata proprio dalla Spectra. Bill, però, cerca di rassicurare tutti dicendo che se c’è qualcuno che può convincere Sally ad accettare la proposta di Wyatt è proprio Katie.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 19 maggio: i dubbi di Sally

Negli uffici della Forrester, Sally chiede all’amica senza mezzi termini se ha raccontato qualcosa a Wyatt. La ragazza racconta della proposta del suo ex fidanzato e delle sue dichiarazioni d’amore: è tutto quello che ha sempre sognato ma non riesce a capire il tempismo. Per questo motivo teme che Katie si sia lasciata sfuggire qualcosa sulle sue condizioni di salute. La Logan, però, riesce a mantenere il sangue freddo necessario per negare tutto ma la invita ad assecondare i desideri di Wyatt, visto che è anche quello che lei desidera: in questo modo potrà trascorrere serenamente i suoi ultimi giorni di vita e non sarà da sola. La Spectra, però, è titubante perché teme che vivendo insieme a lui si renderebbe sicuramente conto delle sue reali condizioni di salute. Invece Sally vuole mantenere il massimo riserbo, non raccontando del suo problema neanche alla nonna e alla sorella. Chiede quindi a Katie di prometterle per l’ennesima volta di non raccontare nulla a nessuno, tanto meno a Wyatt. La Logan risponde che può solo assicurarle che continuerà a darle tutto il suo supporto e non smetterà mai di incoraggiarla a raccontare alle persone care la verità, per avere il sostegno necessario.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 18 maggio: Katie commossa dal gesto di Flo

© RIPRODUZIONE RISERVATA