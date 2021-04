Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 aprile: Liam sceglie Steffy?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 22 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 22 aprile, di Beautiful, Liam spiega a Brooke che lui ci sarà sempre per Hope e cercherà di proteggerla da Thomas e da tutti gli altri pericoli del mondo ma non per questo vuole negare che è molto felice di trascorrere il suo tempo con Steffy e Kelly, una famiglia con la quale non ci sono mai drammi. Steffy sta per dire a Hope la verità sul bacio ma non ha la forza di opporsi ai discorsi di Thomas, che partecipa alla conversazione cercando di invogliare la sorella a non rovinare tutto dicendo la verità alla Loga. Più tardi a casa della Forrester, lo Spencer le rivela quello che ha detto anche a Brooke e cioè che si sente sereno e a suo agio a casa con lei e la figlia che hanno insieme e questa dichiarazione getta la ragazza ancora più nello sconforto, combattuta fra l’amore per il suo ex marito e la consapevolezza di starlo ingannando. Carter, l’avvocato della famiglia Forrester, incontra negli uffici della casa di moda Zoe e non nasconde il suo interesse nei confronti della giovane modella, pur sapendo che lei ha una relazione con Thomas.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Quinn racconta a Thomas di aver messo del liquore nel succo di frutta di Brooke ma si scontra con il disappunto del ragazzo. La moglie di Eric non riesce a capire questa reazione, pensando che anche lui abbia più di un motivo per avercela con la matrigna, ma è lo stesso stilista a spiegarne i motivi. Se Ridge venisse a sapere che Brooke ha di nuovo problemi con l’alcool, ritornerebbe con lei per non lasciarla da sola, visto che è da sempre un cavaliere senza armatura. Bisogna quindi colpirla ma in modo da non farne una vittima, per non sprecare tutto il lavoro che Thomas ha fin qui fatto. Propone poi a Quinn di allearsi per distruggere la Logan, in questo modo lei potrà finalmente vedere la sua amica Shauna con l’uomo che ama e lui avrà campo libero con Hope. Confessa quindi alla Fuller che il suo interesse verso la figlia di Brooke non è mai venuto meno e che farà di tutto per avere con lei ancora una possibilità. In ufficio Waytt dice a Liam che non può prendersela con Thomas per il bacio che ha dato a Steffy perché è evidente che la sua volontà ha avuto un peso molto importante.

Brooke all’attacco di Liam ma…

Non è dello stesso parere Brooke che alla Forrester affronta Steffy accusandola di non saper stare al suo posto e di aver fatto di tutto per mettersi fra Hope e Liam. Poi dopo la sfuriata va via e lascia le due ragazze da sole. Hope dice a Steffy che ha necessità di andare d’accordo con lei visto che lavorano insieme ma ribadisce che non potrà mai dimenticare la scena che si è trovata davanti quando ha scoperto lei e Liam che si baciavano. Confessa che questa scena le ha spezzato il cuore ma proverà ad andare avanti, per il suo bene e per quello di Beth. Steffy è molto colpita dal discorso e si sente pronta a confessare alla sorellastra cosa c’è davvero dietro a quel bacio ma giunge all’improvviso Thomas che la guarda malissimo nel tentativo di zittirla. Brooke, non soddisfatta solo di aver detto a Steffy quello che pensa di lei, va alla Spencer Communication per riuscire a parlare con Liam. Dice al ragazzo di riuscire a comprendere i motivi per cui ha messo Hope di fronte ad un out out però ora deve rimettere le cose a posto, lasciare immediatamente casa di Steffy e fare qualsiasi cosa per appianare i suoi problemi con sua figlia, anche perché deve riuscire a proteggerla da Thomas: non sa come, ma la Logan è sicura che ci sia Thomas anche dietro la vicenda del bacio galeotto.

