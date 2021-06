Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 giugno: Ridge corre da Shauna

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 22 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 22 giugno, della soap opera “Beautiful” Ridge non riesce a contenere la rabbia e prende a pugni Bill, e l’unica che difende Bill è proprio Brooke. Katie guarda il marito con aria di disprezzo e lui lascia la stanza, seguito da Brooke. Quinn suggerisce al Forrester di lasciarla andare e di correre e fermare Shauna. Katie nauseata per ciò che ha visto decide di prendersi un periodo di riflessione, così da potersi allontanare sia dal marito Bill che dalla sorella Brooke. Katie non riesce a perdonare facilmente la sorella nonostante l’insistenza di Donna Invece Ridge decide di correre da Shauna. Quinn si ritiene soddisfatta per aver portato alla luce il segreto di Brooke e Bill, ma davanti a Eric fingwe di essere profondamente pentita e pronta per chiedere scusa alla sua nemica.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Quinn a insaputa di tutti ha caricato, il video del bacio tra Brooke e Bill girato senza che nessuno se ne accorgesse da Shauna, sulla cornice digitale che il Forrester Senior ha regalato alla bella Brooke. Quinn cerca di mettere Brooke alle strette, infatti le suggerisce di confessare tutto a suo marito, altrimenti lo farà lei davanti a tutti. Finalmente è arrivata la serata dedicata a Ridge e Brooke, e gli invitati iniziano ad arrivare, anche Quinn arriva a braccetto con Eric e vede Ridge smanettare con la cornice che fa qualche capriccio, e Bill e Brooke confabulare. Dopo qualche istante la cornice inizia finalmente a funzionare e Brooke, intimorita per quello che sta per accadere, dice a Ridge di dovergli parlare urgentemente ma non fa in tempo che le immagini del bacio tra lei e Bill scorrono davanti a gli invitati, tra cui Katie e Ridge.

Katie e Ridge sono furiosi, ma Bill e Brooke cercano immediatamente di spiegare l’accaduto, poi in preda alla rabbia Bill punta immediatamente il dito contro la Fuller. Quinn ammette di essere stata lei a caricare il video sulla cornice digitale, perché decisa a rivelare la verità su Bill e Brooke. Inoltre specifica che Shauna non era d’accordo a renderlo pubblico per non fare soffrire nessuno, e per tale motivo ha deciso di lasciare Los Angeles per tornare a Las Vegas.

