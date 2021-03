Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Liam preoccupato per Zoe…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 22 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 22 marzo, di Beautiful, Thomas si convince che Hope possa essere gelosa del suo rapporto con Zoe e per questo decide di calcare ancora di più la mano, facendole credere di iniziare a provare amore nei confronti della modella. Liam dovrebbe essere felice perché il suo piano per smascherare lo stilista della Forrester sta andando avanti, visto che la Buckingham è sempre più vicina a Thomas. Tuttavia, dopo gli ultimi avvenimenti, lo Spencer si convince che la modella si stia lasciando affascinare un po’ troppo, iniziando a credere alla bontà dei sentimenti di Thomas. Mentre Brooke si trova a rifiutare la proposta di Ridge di ritornare insieme a patto che lei riesca a superare la sua diffidenza nei confronti del figlio, visto che ora ha una nuova relazione, Bill decide di andare a trovare Hope e la nipotina Beth. Lo Spencer prima si scusa per non essere stato troppo presente negli ultimi giorni, poi cerca di indagare quale sia il rapporto che lega la giovane al figlio di Ridge, del quale lui non si fida assolutamente.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope riporta Douglas a casa di Eric e così ha modo di poter parlare con Thomas circa il suo rapporto con Zoe. Lo stilista si mostra molto felice, dicendo che la ragazza gli sta cambiando la vita e che dalla scorsa notte in poi il loro rapporto ha fatto uno scatto in avanti, visto che sono diventati ancora più intimi. La Logan sembra molto imbarazzata da queste confessioni così personali e rassicura il ragazzo dicendo che lei è molto felice per loro. Tuttavia, quando Thomas specifica anche che la sua famiglia ha saputo della notte che hanno trascorso insieme, visto che hanno potuto vedere Zoe che andava via, per farla sentire ancora di più a suo agio l’hanno invitata a trascorrere il Natale insieme a loro. Lo stilista spera che questa presenza non metta la Logan in difficoltà, visto che anche lei e Liam saranno ospiti di Eric la sera di Natale. Hope non lo contraddice perché in effetti non ha piacere di trascorrere il tempo con la Buckingham ma sa che Douglas ha bisogno di trascorrere del tempo con lei e con Beth, quindi ha deciso che farà buon viso a cattivo gioco.

Ridge non riesce a lasciar andare Brooke?

Ridge ha chiamato Brooke poco prima di Natale per chiederle di trascorrere la serata insieme a casa di Eric ma la Logan ha rifiutato perché non ha intenzione di trascorrere del tempo insieme a Thomas. Entrambi hanno poi sofferto molto per questa decisione, ripensando a tutti i Natali che invece hanno passato uniti, come una vera famiglia, anche insieme a loro figlio. Ridge, così, prende una decisione incredibile e si presenta a casa di Brooke per stare con lei e non lasciarla da sola in occasione di questa festa così speciale. Il giorno dopo, il Forrester confessa alla ex moglie di non aver consegnato i documenti per il divorzio, perché non se la sente di porre fine ad una storia d’amore così bella. Chiede quindi alla Logan di riuscire a perdonare il figlio, a mettere una pietra sopra sul passato soprattutto ora che il ragazzo sembra davvero raccogliere i frutti della terapia che sta facendo con sua madre Taylor. Liam va a casa di Steffy per restituirle alcune cose di Kelly che erano finite nella borsa dei pannolini di Beth. I due commentano la cena di Natale e quanto i bambini si siano divertiti. Liam, però, si rammarica del fatto che per stare più tempo possibile insieme a Douglas sia lui che Hope sono costretti a trascorrere del tempo con Thomas.

